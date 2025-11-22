KADIN

Ameliyattan korkup 11 yıl hastaneye gitmedi! Doktor bile şaşırdı: "21 yıldır böyle bir şey görmedim"

Mersin'de yaşayan 59 yaşındaki Kıymet Yıldızhan ameliyat olmaktan korkması sebebiyle 11 yıldır muayene olmayı erteliyordu. Oğlunun ısrarıyla hastaneye başvuran kadın sonunda ameliyat oldu. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Dikme, "21 yıldır böyle bir şey görmedim. Bu durum çok nadir görülüyor" dedi.

Mersin'de ameliyattan korktuğu için yaklaşık 11 yıl ertelediği doktor muayenesine oğlunun ısrarıyla giden kadın, sol memesinde tespit edilen 8,5 kilogramlık kitlenin operasyonla alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Kıymet Yıldızhan, göğüs ve omuz ağrısı ile öne eğilerek yürüme gibi şikayetler nedeniyle yıllarca zorluk yaşadı.

Ameliyat olmaktan korktuğu için muayene olmaya gitmeyen Yıldızhan, oğlunun ısrarı üzerine Toros Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Dikme'ye başvurdu.

Muayene, tetkik ve tahliller sonucu Yıldızhan'ın sol memesinde kitle olduğu tespit edildi. Yıldızhan, 8,5 kilogramlık kitlenin operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu ve bir gün sonra taburcu edildi.

"21 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Dikme, gazetecilere, tetkikler sonrası hastayı hemen ameliyata almaya karar verdiklerini söyledi.

Operasyonun 1,5 saat sürdüğünü dile getiren Dikme, şöyle konuştu:

"Kitlenin bu kadar büyük olmasına ve hastanın çok fazla beklemesine şaşırdık. 21 yıldır böyle bir şey görmedim. Bu kadar büyük bir kitleyi görünce, 'Niye bu kadar beklediniz?' dedim. Yaklaşık 11 yıl beklemişler, doktora gitmemişler. Dolayısıyla bu kadar büyümesinin sebebi de o. Bu durum çok nadir görülüyor."

Dikme, tedavilerde erken teşhisin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu kadar beklemenin yanlış olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir şey fark ediyorsanız buna zamanında müdahale etmek gerekiyor. Belki çok kötü bir şey ve ilerlemiş kanser çıkabilirdi. Bunun erkenden önlemini alırsak kansere yakalanma riskini azaltmış oluruz." dedi.

"YAĞ BEZESİ SANIYORDUM YAVAŞ YAVAŞ BÜYÜDÜ"

Kıymet Yıldızhan da korktuğu için uzun süre ameliyat olmadığını anlattı.

Çıkarılan kitlenin büyüklüğüne inanamadığını ifade eden Yıldızhan, "Ben bekledim, kimse beklemesin. Hakan hocama çok teşekkür ederim. Ameliyatım başarılı geçti, şimdi iyi oldum. Küçüktü, yağ bezesi sanıyordum ama yavaş yavaş büyüdü. Şimdi kurtuldum." diye konuştu.Kaynak: AA

