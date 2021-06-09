Amerikalı milyarderlerin vergi detaylarının sızdırıldığı iddia edildi

Amerikalı milyarderlerin ne kadar az gelir vergisi ödediğini gösterdiği iddia edilen bilgiler bir haber sitesine sızdırıldı. New York merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica; Jeff Bezos, Elon Musk ve Michael Bloomberg dahil dünyanın en zengin insanlarından bazılarının vergi beyannamelerini gördüğünü yazdı. ProPublica, Amazon'un kurucusu ve yöneticisi Jeff Bezos'un 2007 ve 2011'de, Tesla'nın kurucusu ve yöneticisi Musk'ın ise 2018'de vergi ödemediğini iddia etti. Beyaz Saray sözcüsü sızıntıyı "yasadışı" olarak nitelendirdi ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ve vergi dairesinin konuyu incelediklerini açıkladı. ProPublica, vergi beyannamelerini nasıl elde ettiğini açıklamadı. En zengin Amerikalılardan bazıları "büyük servetlerine kıyasla çok az gelir vergisi ödüyor, hatta bazen hiçbir şey ödemiyor" ifadesini kullanan site, gelecek haftalarda daha fazla ayrıntı yayınlayacağını bildirdi. BBC iddiaları bağımsız olarak teyit edemese de bu iddialar, ABD'de zenginlerden alınan vergi oranı ve gelir eşitsizliği hakkında artan tartışmaların olduğu bir döneme denk geldi.

ProPublica, en zengin 25 Amerikalının çoğunun ortalama çalışanlardan daha az vergi ödediğini söyledi. Forbes dergisi tarafından toplanan verileri kullanan ProPublica, en zengin 25 Amerikalının servetinin 2014'ten 2018'e toplam 401 milyar dolar arttığını, ancak o yıllarda 13,6 milyar dolar gelir vergisi ödediklerini kaydetti. Bazı yıllarda vergi dairesine ödeme yapmayanlar arasında hayırseverliğiyle tanınan iş insanı George Soros'un da adı geçiyor. Soros'un ekibi BBC'nin açıklama talebini yanıtsız bıraktı ancak ProPublica'ya yaptığı yazılı açıklamada, Soros'un yatırımlarındaki kayıplar nedeniyle bazı yıllar vergi borcu çıkmadığını söyledi. Açıklamada ayrıca, Soros'un uzun süredir en zengin Amerikalılardan daha yüksek vergi alınmasını desteklediğine dikkat çekildi. ABD Başkanı Joe Biden, gelir adaletsizliğini dengeleme ve devasa altyapı yatırım projesine gelir toplama misyonunun bir parçası olarak en varlıklı Amerikalıların vergilerini artırma sözü vermişti. Biden, zenginlerden alınan vergi oranını yükseltmek, yüksek gelirlilerin yatırımlardan elde ettiği vergiyi ikiye katlamak ve miras vergisini değiştirmek istiyor.