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  4. Amerikalı sokak sanatçısı Taksim Meydanı'nda yaptığı şovla ilgi odağı oldu

Amerikalı sokak sanatçısı Taksim Meydanı'nda yaptığı şovla ilgi odağı oldu

08.07.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’dan Türkiye’ye arkadaşını ziyarete gelen New York’lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, giydiği fare kostümüyle Taksim İstiklal Caddesi’nde yaptığı şovla vatandaşların ilgi odağı oldu.

Amerika’dan bir arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Türkiye’ye gelen New York’lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, yanında getirdiği fare kostümüyle akşam saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi’nde yaptığı şovla vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği sokak sanatçısı giydiği kostümle İstiklal Caddesi'nde mini bir şov yaptı.

Fare kostümüyle maraş dondurmacısından dondurma alan Amerikalı sokak sanatçısı renkli görüntüler oluştururken vatandaşlarla da selfie çekilmeyi ihmal etmedi.

(İHA)

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