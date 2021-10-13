HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Amerikalı turist, sokak ortasında sürüklediği otel çalışanını darp etti

Amerikalı turist, sokak ortasında sürüklediği otel çalışanını darp etti

13.10.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de otelde kalan Amerikalı turist Edward W. önce resepsiyonun bilgisayarını kırdı, ardından da otel çalışanını darp etti. Olay yerine gelen polislere de direnen Edward W. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olay günü turistin, otel çalışanını sokakta yerde sürüklemesi ve bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Nişantaşı'nda bir otelde geçen cumartesi günü sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre uzun süredir otelde kalan Amerikalı turist Edward W. odasından inerek resepsiyonun bilgisayarını yere atıp kırdı. Bunun üzerine otel çalışanı Şenol K. ile Amerikalı turist tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Turist bir süre otel içerisinde Şenol K.'yı darp etti. Çalışan kendini dışarıya atarak kaçmaya çalıştı. Saldırgan, çalışanı sokakta da yakalayarak darp etmeye devam etti. Çevredeki iş yeri çalışanlarından Emre B. kavgayı ayırmak için müdahale etse de başarılı olamadı. Turistin, otel çalışanını sokakta yerde sürüklemesi ve bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİSLERE DE ZORLUK ÇIKARTTI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere de direnen Edward W., güçlükle polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü. Edward W. buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zaman zaman sokakta bulunan esnafla da sorun yaşadığı belirtilen Amerikalı turistin otelden ayrıldığı, darp edilen otel çalışanı Şenol K.'nın da izne çıkartıldığı öğrenildi.

"ADAM 2 METRE BOYLARINDA ZAPT EDİLMİYORDU"

Kavgaya müdahale eden Emre B., Edward W.'nin uyuşturucu krizine girmiş olabileceğini iddia ederek "Şenol ağabey bir günlük buraya yardıma gelmişti. O gecenin sabahında, onunla tartışırken gördüm. Ben de tartışmayı ayırmak istedim. Şenol ağabeyin İngilizcesi yoktu, benim vardı. Adamı biraz sakinleştirdim daha sonra kendi dükkanıma geldim. Sonra bağrışmalar başladı. Bir baktım Şenol ağabeyi darp etmeye başlamış. Elinde bir laptop var. Onu kırıp parçalarken kendini kesmeye başladı. Olay dışarıya taşındı, Şenol ağabeyi yerde sürüklenirken, 'Emre yardım et' diye bağırdı. Vicdanen rahatsız oldum. Başta ayırmaya çalıştım. Adam 2 metre boylarında zapt edilmiyordu, Amerikan askeriymiş galiba. Ben de ayırırken 3 parmağımı kırmaya çalıştı. O acıyı aldıktan sonra ben de darp etmeye başladım. Ayırma amaçlı gittim ama kendini savunamayacak yaşlı adamı darp ettiğini görünce dayanamadım. Ben de onu darp etmeye başladım. Uyuşturucu krizine girmişti kendisi. Devamlı titriyordu. Ruh sağlığı sanırım yerinde değil. Bir şeyler söylüyorum anlamıyor" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlişki sırasında anlaşılıyor! Bunu yaşıyorsanız dikkatİlişki sırasında anlaşılıyor! Bunu yaşıyorsanız dikkat
Kocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke ettiKocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke etti
Markette akılalmaz olay! Her şey peynir reyonuna geldiğinde olduMarkette akılalmaz olay! Her şey peynir reyonuna geldiğinde oldu
Anahtar Kelimeler:
Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bilgileri inceledim

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bilgileri inceledim

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Boşanma kararı sonrası olay gönderme

Boşanma kararı sonrası olay gönderme

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

PTT tebligat ücretlerine zam mı geldi?

PTT tebligat ücretlerine zam mı geldi?

Sami Casim, tuzağa düşürülüp Türkiye'de yakalandı

Sami Casim, tuzağa düşürülüp Türkiye'de yakalandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.