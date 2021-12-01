HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Amerikalı yazar Alice Sebold, kendisine tecavüz suçundan aklanan adamdan özür diledi

Amerikalı yazar Alice Sebold, kendisine tecavüz suçundan aklanan adamdan özür diledi

01.12.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı yazar Alice Sebold, kendisine tecavüz ettiği suçlamasıyla hatalı şekilde hüküm giyen mahkumdan özür diledi.

Amerikalı yazar Alice Sebold, kendisine tecavüz suçundan aklanan adamdan özür diledi

Amerikalı yazar Alice Sebold, kendisine tecavüz ettiği suçlamasıyla hatalı şekilde hüküm giyen mahkumdan özür diledi.

1981 yılında yaşanan olay sonrası hüküm giyen Anthony Broadwater isimli siyah Amerikalı 16 yıl cezaevinde kaldı.

Yazar Sebold tecavüz olayına, Lucky isimli anı kitabında yer vermişti.

New York'taki Syracuse Üniversitesi'nde öğrenci olduğu sırada sokakta saldırıya uğrayan Sebold, aylar sonra yolda gördüğü bir siyah Amerikalıyı tecavüzcüsü sandı ve polise haber verdi.

O sırada olay yerinde olan Broadwater, bir polis memuru tarafından gözaltına alındı.

Karakola çağrılan Sebold, her ne kadar başka bir adamı teşhis etmiş olsa da Anthony Broadwater mahkemeye çıkarıldı ve mikroskobik saç analizi sonucu hüküm giydi.

1998 yılında 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Broadwater, geçen Kasım ayına kadar cinsel saldırı suçluları listesinde tutuldu.

Broadwater, davadaki delillerin yetersiz ve güvenilir olmadığını gösteren inceleme sonrası 22 Kasım tarihinde resmî olarak aklandı.

Bu gelişme sonrası Alice Sebold bir özür açıklaması yayımladı.

Açıklamada, "En çok da yaşayabileceğin hayatın senden çalınmış olduğu gerçeği için üzgünüm. Biliyorum ki hiçbir özür başına gelenleri değiştirmez ve değiştirmeyecek." ifadeleri yer aldı.

Tecavüzün anlatıldığı kitap 1 milyon kopya sattı

Sebold aynı açıklamada, "halen bu yaşananların nasıl olabildiğini kavramaya çalıştığını da" söyledi.

Amerikalı yazar, tecavüzcüsünün hiçbir zaman bulunmayacak olması ve belki de başka kadınlara tecavüz etmiş olabileceği gerçeği ile de boğuştuğunu kaydetti.

Avukatları aracılığı ile yanıt veren Broadwater, Sebold'un özrünün kendisini rahatlattığını söyledi.

Sebold'un tecavüz olayına yer verdiği anı kitabı Lucky, 1 milyon kopya satmış ve Variety dergisine göre yazarın kariyerini başlatmıştı.

Sonrasında kaleme aldığı The Lovely Bones klitabı, yönetmen Peter Jackson tarafından filme çevrildi ve Oscar'a aday oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatı ile metrelerce uçarak öldü!Çatı ile metrelerce uçarak öldü!
İnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılarİnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılar
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Omicron açıklamasıUğur Şahin ve Özlem Türeci'den Omicron açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne basit değil mi adamin hayatını çal sonrada özür dilerim deyip sıyrıl

En Çok Okunan Haberler

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Omicron açıklaması

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Omicron açıklaması

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

Erdoğan'dan Babacan'a '6 sıfır' yorumu: Ne sen attın?

Erdoğan'dan Babacan'a '6 sıfır' yorumu: Ne sen attın?

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.