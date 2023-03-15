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Amerikan Lisesiyle Musevi Lisesi futbol maçında 'nazi selamı' gerginliği: Soruşturma başlatıldı

15.03.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yer alan Üsküdar Amerikan Lisesiyle, Özel Musevi Lisesi arasında düzenlenen futbol maçında yaşanan sevinç gösterisi tepkilere yol açtı. Bir öğrencinin nazi selamı vermesi üzerine Amerikan Lisesi açıklama yaptı ve olaydan üzüntü duyduğunu belirtti.

Amerikan Lisesiyle Musevi Lisesi futbol maçında 'nazi selamı' gerginliği: Soruşturma başlatıldı

Üsküdar Amerikan Lisesi yönetimi, Özel Musevi Lisesi ile yapılan futbol maçındaki Nazi selamlı sevinç nedeniyle açıklama yayımladı. Okul yönetimi olaydan üzüntü duyulduğunu ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Atılan gol sonrası "kutlama amaçlı olarak verilen Nazi selamı" ile ilgili de bir öğrenci hakkında işlem başlatıldı.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nin yaptığı açıklama

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SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Türk Yahudi Toplumu kurumsal Twitter hesabından yapılan paylaşımda gerekli girişimlerin yapıldığı vurgulanmıştı. Konuyu gündeme getiren İzzet Stamati isimli Twitter kullanıcısı Nazi selamının topluca yapıldığını iddia etti.

Üsküdar Amerikan Lisesi açıklamasında, Nazi selamından "yanlış hareket" olarak bahsedilmesine karşı da tepki paylaşımları yapıldı.

Akademisyen Selin Nasi, "nefret suçundan" eğitmenlerin de sorumlu olduğunu savundu.

Hemi Behmoaras isimli bir kullanıcı da "ağır ve örnek bir cezanın şart olduğunu" savunan bir paylaşım yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul futbol lise

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