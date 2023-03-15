Amerikan Lisesiyle Musevi Lisesi futbol maçında 'nazi selamı' gerginliği: Soruşturma başlatıldı

Üsküdar Amerikan Lisesi yönetimi, Özel Musevi Lisesi ile yapılan futbol maçındaki Nazi selamlı sevinç nedeniyle açıklama yayımladı. Okul yönetimi olaydan üzüntü duyulduğunu ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Atılan gol sonrası "kutlama amaçlı olarak verilen Nazi selamı" ile ilgili de bir öğrenci hakkında işlem başlatıldı.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nin yaptığı açıklama

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Türk Yahudi Toplumu kurumsal Twitter hesabından yapılan paylaşımda gerekli girişimlerin yapıldığı vurgulanmıştı. Konuyu gündeme getiren İzzet Stamati isimli Twitter kullanıcısı Nazi selamının topluca yapıldığını iddia etti.

Üsküdar Amerikan Lisesi açıklamasında, Nazi selamından "yanlış hareket" olarak bahsedilmesine karşı da tepki paylaşımları yapıldı.

Akademisyen Selin Nasi, "nefret suçundan" eğitmenlerin de sorumlu olduğunu savundu.

Hemi Behmoaras isimli bir kullanıcı da "ağır ve örnek bir cezanın şart olduğunu" savunan bir paylaşım yaptı.

