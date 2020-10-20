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Amerikan seçimlerini kim kazanacak? Trump mı kazanır Biden mı? ABD başkanlık seçimleri son durum

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Amerikan seçimlerini kim kazanacak konusu tüm dünyanın gündeminde. Konuyla ilgili çeşitli analizler yayınlanıyor. Anadolu Ajansı’nın 19 Ekim 2020 tarihinde yayımladığı ve Dr. Adam McConnel’in yazdığı analizde “Biden başkanlığı artık giderek daha muhtemel görünüyor” ifadesi yer alıyor. Peki, Trump mı kazanır Biden mı? İşte ABD başkanlık seçimleri son durum

Amerikan seçimlerini kim kazanacak? Trump mı kazanır Biden mı? ABD başkanlık seçimleri son durum

Amerikan seçimlerini kim kazanır sorusu yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nin değil, tüm dünyanın gündemindeki konulardan bir tanesi. Bu nedenle sık sık Trump mı kazanır Biden mı şeklinde sorulara yanıt aranıyor. Konuyla ilgili çeşitli analizler paylaşılıyor. Son olarak Anadolu Ajansı’nın 19 Ekim 2020 tarihinde yayımladığı ve Dr. Adam McConnel’in yazdığı analizde; “Biden başkanlığı artık giderek daha muhtemel görünüyor ve bu, eski başkan yardımcısının dış politika tercihlerinin önümüzdeki dört yılın gerçekliği olacağı anlamına geliyor.” ifadelerine yer verildi. Peki, analize göre Amerikan seçimlerinde son durum nedir? İşte detaylar...

AMERİKAN SEÇİMLERİNİ KİM KAZANACAK?

3 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimlerine haftalar kaldı. Bu doğrultuda Amerikan seçimlerinde kim önde sorusunun cevabı da merak ediliyor. Analizde çok sayıda ankete göre ABD Başkanı Donald Trump’ın iki haneli rakamlar ile önünde giden eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın halk oylamasını kolayca kazanacağı belirtildi. Buna ek olarak 2016 kampanyasında Hillary Clinton’ın yarışı farkla önde götürdüğüne ve üç milyon oy fark ile halk oylamasını kazandığına, farka rağmen Clinton Seçici Kurulu’nun kazanamadığına ve Trump’ın başkan olduğuna değinildi.

Bu nedenle ABD seçimlerini kim kazanır noktasında 2016 yılında alınmış olan sonucun bütün gözlemcileri 2020 seçimindeki potansiyel sonuçlara dair daha ihtiyatlı yaklaşma zorunluluğuna yönlendirdiği aktarıldı. Şu an için Joe Biden Seçici Kurulu’nun kazanacak gibi göründüğü, istatistiki tahmin sitesi 538’in Biden zaferine onda dokuz ihtimal verdiği belirtildi. Analizde; buna rağmen başkanın kim olacağına dair iki parti arasında gidip gelen 5-6 eyaletin belirleyici olacak gibi göründüğüne değinildi. Dolayısıyla ABD seçimlerini kim kazanacak konusunda analizde 2016 kampanyası hatırlatılarak Biden’ın galip gelebileceği görünse dahi oy pusulaları sayılana kadar kimsenin kendinden emin tespitlerde bulunamayacağı belirtildi.

SEÇİMLERİ TRUMP MI BIDEN MI KAZANACAK?

ABD başkanlık seçimlerini kim kazanır sorusu ile ilgili olarak analizde oy pusulası sayımının yeni tartışmalara yol açtığı aktarıldı. Postayla oy verme konusunun, Başkan Trump ile Cumhuriyet Parti’nin kimi kesimleri tarafından sahtekarlığa açık olduğu yönünde eleştirildiğine değinildi.

Postayla gönderilen oy pusulalarında artış yaşanması ve bunun neden olabileceği gecikmeler sebebiyle sonuçların 3 Kasım’ın ardından günler boyunca netleşemeyebileceği belirtildi. ABD seçimlerinde kim önde konusuna ek olarak analizde, Trump’ın seçimi kaybetmesi halinde alışılmadık yöntemlere başvurabileceğini ima ettiği de aktarıldı.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ SON DURUM

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası için gittiği Arizona’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın e-postaları ile ilgili olarak New York Post gazetesinde bulunan haberleri hatırlatan Trump, "FBI, Joe Biden'ı bu konuda soruşturmalı. Şu anda bir soruşturma var mı bilmiyorum ama onu soruşturmalılar. FBI Direktörü Chris Wray'i arayıp ona sorabilirsiniz. Biden'ın aday olmasına izin verilmemeliydi." dedi. Trump, iddiaların üstüne ana akım medyanın yeteri kadar gitmediğini savundu.

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