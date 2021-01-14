Amerikan Temsilciler Meclisi'nin azil kararı Trump, Biden ve ABD için ne anlama geliyor?

ABD'de Kongre binasına yönelik saldırıdan tam bir hafta sonra, aynı binada bu kez Temsilciler Meclisi üyeleri Başkan Donald Trump'ın azlini oylamak için bir araya geldi.

Ülkenin 231 yıllık tarihinde ilk kez, bir ABD Başkanı hakkında ikinci kez görevden azil kararı verilmiş oldu. Tarihi başarıları hakkında övünmeyi seven bir başkan için bu küçük düşürücü bir final.

Trump'ın azli konusunda kabul edilen tasarı, "hükümete karşı isyana teşvik" suçlamasını içeriyor. 6 Ocak'ta Washington'da çıkan olayların, Trump'ın konuşmasının ardından gerçekleştiği Demokratlar tarafından kaydediliyor. Tasarı şimdi Senato'ya gönderilecek ve burada Trump'ın suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilerek oylama yapılacak.

Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasından önce gerçekleşmesi beklenmeyen bu süreç belirsizliklerle dolu olsa da, bunun siyasi sonuçları hakkında şimdiden kafa yormak mümkün.

Saf değiştiren Cumhuriyetçiler

Yaklaşık bir yıl önce, Temsilciler Meclisi ilk kez Trump'ın görevden azledilmesini kabul etmişti. Bu, tek bir Cumhuriyetçi üyenin bile oyu alınmadan gerçekleşti. Bu seferki oylamada ise, 10 Cumhuriyetçi üye partisinden farklı bir yolu tercih ederek tasarıya destek verdi. Üstelik Washington'da yaşanan olaylara ilişkin açıktan kınama mesajları vererek…