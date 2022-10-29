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Amerikan Türk Cemiyeti, ABD’de iz bırakan Türk girişimcileri ağırladı

29.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Türk Cemiyeti’nin (ATS) geleneksel gala yemeği New York’ta gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - ATS'den yapılan açıklamaya göre, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in eş başkanlığını yürüttüğü Amerikan Türk Cemiyeti’nin bu yıl ABD’de düzenlediği girişimcilik temalı etkinliklerine başta ABD ve Türkiye olmak üzere bütün dünyadan üst düzeyde katılım gerçekleşti.

ATS eş başkanları Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve ABD’li yatırımcı Linda Wachner’ın ev sahipliğinde New York'ta yapılan etkinlik, hem Türkiye’de hem de ABD’deki başarılarıyla ilham veren Türk girişimciler onuruna düzenlendi.

Türkiye ve ABD’den 400’e yakın önemli isim etkinlikte bir araya geldi. Galaya Ant Yapı, BTC Türk, Getir, Martı, Insider, Sierra Nevada Corporation ve Trendyol’un kurucu ve ortaklarının yanı sıra pek çok girişimci, yatırımcı, şirket ve STK yöneticisi katıldı. Türkiye’den önemli katılımcıların yer aldığı geceye Clinton kampanyasına 10 milyon dolar bağışlamasıyla öne çıkan Abigail Pollak’tan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Michael Cohen’a ABD’den de pek çok üst düzey davetli katıldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Suzan Sabancı Dinçer, girişimciliğin ATS için önemine değinerek, Türk girişimcilerin başarı hikâyelerinin herkese ilham verdiğini bildirdi.

Suzan Sabancı Dinçer, şunları kaydetti:

“ATS’de göreve geldikten sonra 4 temel faaliyet alanı belirledik. Bunlardan birisi de girişimcilik. Türkiye’nin son yıllarda büyük bir sıçrama yapmış ve ABD’de de ilgi gören çok parlak girişimcileri var. Bu girişimcilerin iki ülkenin ekonomilerinin başarısında büyük rol oynayacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda ATS’nin iki ülke arasındaki kültürel, ticari ve ekonomik başarı güçlendirme hedefini de daha ulaşılabilir kılacaklarına inanıyoruz. İz bırakan hikâyeleriyle bizi gururlandıran bu girişimciler yeni nesle girişimcilik motivasyonu ve ilhamı katması da ayrıca mutluluk verici.”

TÜRK GİRİŞİMCİLER GELECEĞİN GİRİŞİMCİLİĞİNİ ELE ALDI

ATS, aynı gün Goldman Sachs ile birlikte girişimcilik temalı bir forum düzenledi. Goldman Sachs’ın New York’taki merkezinde gerçekleştiren ve dünyadaki girişimcilik ekosisteminde yaşanan gelişmelerin konuşulduğu etkinliğe katılanlar Türkiye’nin son yıllarda büyük sıçrama yapmış ve ABD’de de çok ilgi gören girişimcilerinin hikâyelerini dinleme fırsatı yakaladı.

Goldman Sachs’ın Küresel Birleşme ve Satın Alımlar Başkanı Dusty Philip’in açılışını yaptığı “Türkiye’de Girişimcilik” adlı etkinlikte de girişimciler kendi hikayelerini paylaşırken girişimciliğin geleceğine yönelik değerlendirmede bulundular.

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