"Amerika'ya karşı AB Ordusu" tartışmaları

İSTANBUL (AA) - SELİN ÇALIK MUHASİLOVİÇ - Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) savunma analisti Dr. Can Kasapoğlu, "Macron'un katıldığı bir radyo programında Çin, Rusya dışında Amerika'ya karşı da yeni bir AB Ordusuna ihtiyaçlarının olduğu açıklaması, 'stratejik otonomi' adı altında değerlendirilen, Avrupa'nın Amerika'dan bağımsız olarak kolektif savunma kabiliyeti gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Bu amaç, çok açıkça söylemek lazım, gerçekçi değil." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya, Çin ve ABD'ye karşı korunmak için gerçek bir Avrupa Birliği (AB) ordusu kurulması gerektiğini söylemiş, ABD Başkanı Donald Trump da buna ilişkin, "Çok aşağılayıcı." açıklamasında bulunmuştu.

Konuyu AA muhabirine değerlendiren Kasapoğlu, "Macron'un katıldığı bir radyo programında Çin, Rusya dışında Amerika'ya karşı da yeni bir AB Ordusuna ihtiyaçlarının olduğu açıklaması, teknik olarak 'stratejik otonomi' adı altında değerlendirilen, Avrupa'nın Amerika'dan bağımsız olarak kolektif savunma kabiliyeti gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Bu amaç, çok açıkça söylemek lazım, gerçekçi değil. Avrupa'da herhangi bir silahlı kuvvet, hele Brexit sonrasında, Amerika'nın sağladığı askeri avantajların yanından dahi geçemez." dedi.