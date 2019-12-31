Amiral gemisi Huawei P40 nasıl olacak?

Kamera konusunda aynasız kameraları bile sollayacak olan bu modelde, toplamda 5 kameranın yer alması bekleniyor. Zoom

konusunda 2019’da çığır açan firma, 2020 yılında da bu alandaki atılımlarına devam edecek gibi görünüyor.

Telefonda 64 Megapiksel + 20 Megapiksel + 12 Megapiksel + 2 Megapiksel + ToF sensörünün yer alacağı söyleniyor. Ön tarafta ise ikili kamera kurulumu bulunacak. Ancak bu ön kameraların çözünürlüğü ise henüz bilinmiyor.

Gücünü 5G destekli Kirin 990 yonga setinden ve 8 GB RAM’den alacak olan telefonun 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama seçenekleri bulunacak. 6.5 inç büyüklüğünde 90 HZ tazeleme oranlı AMOLED ekran ile gelecek olan telefonun MWC 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Huawei, Mate 30 ailesinde Google servislerine yer verememesine rağmen yakaladığı satış başarısı ile herkesi şaşırtmıştı. Kendi uygulama mağazasını oluşturmaya başlayan firmanın yine de Google’sız uzun vadede iş yapabilmesi çok zor. Şu an tek temennimiz, Amerika ile Çin arasındaki gerginliğin en kısa sürede son bulması.