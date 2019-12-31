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  4. Amiral gemisi Huawei P40 nasıl olacak?

Amiral gemisi Huawei P40 nasıl olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.12.2019 09:11 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi Huawei, 2020 yılında Google Play Store’un bile olmadığı Google servissiz yeni amiral gemisi Huawei P40 ile karşımıza çıkacak.

Amiral gemisi Huawei P40 nasıl olacak?

Kamera konusunda aynasız kameraları bile sollayacak olan bu modelde, toplamda 5 kameranın yer alması bekleniyor. Zoom
konusunda 2019’da çığır açan firma, 2020 yılında da bu alandaki atılımlarına devam edecek gibi görünüyor.

Telefonda 64 Megapiksel + 20 Megapiksel + 12 Megapiksel + 2 Megapiksel + ToF sensörünün yer alacağı söyleniyor. Ön tarafta ise ikili kamera kurulumu bulunacak. Ancak bu ön kameraların çözünürlüğü ise henüz bilinmiyor.

Gücünü 5G destekli Kirin 990 yonga setinden ve 8 GB RAM’den alacak olan telefonun 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama seçenekleri bulunacak. 6.5 inç büyüklüğünde 90 HZ tazeleme oranlı AMOLED ekran ile gelecek olan telefonun MWC 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Huawei, Mate 30 ailesinde Google servislerine yer verememesine rağmen yakaladığı satış başarısı ile herkesi şaşırtmıştı. Kendi uygulama mağazasını oluşturmaya başlayan firmanın yine de Google’sız uzun vadede iş yapabilmesi çok zor. Şu an tek temennimiz, Amerika ile Çin arasındaki gerginliğin en kısa sürede son bulması.

Teknolojinin gelişimi Amerika’nın servis ve hizmetlerine bağlı. ABD bu kararında ısrarcı olursa, Apple gibi kendi firmalarına da zarar verecektir. Özellikle üretim hattının Çin’den Amerika’ya taşınması, firmaların maliyetlerini arttıracaktır. Amerika, Çin’e yaptırım uygularken, kendi ipini çekecek haberi yok.

Yerli otomobil hakkındaki tüm gerçekler – Bölüm 1

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Anahtar Kelimeler:
Huawei huawei p40

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