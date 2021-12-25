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Amorti nedir? Amorti kazanmak için kaç rakam bilmek gerekiyor?

25.12.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millî Piyango yılbaşı çekilişinde kimileri önemli tutarlarda ikramiye kazanırken, bazı talihliler de amorti ile yetinecek. 2022 yılbaşı çekilişinde amorti kazanmak için bazı rakamları tutturmak gerekiyor.

31 Aralık 2021 saat 23:00’te büyük ikramiye olan 120 milyon TL’nin sahibi belli olacak. Büyük ikramiye çekilişinin dışında amorti çekilişlerinin yeri de önemlidir. Çünkü büyük ikramiye kazanamayanlar, biletlerine çıkan amorti tutarlarını sorgulayarak, en azından bilet paralarını geri alabilecek.

AMORTİ NEDİR?

Amorti, Milli Piyango bileti alanlar için bir teselli ikramiyesidir ve değeri biletin değeri kadardır. Amortide biletin son rakamlarına bakılır. Büyük ikramiye çekilişinde aynı zamanda amorti çekilişleri de tamamlanmış olur ve amorti, son kazanan kategoridir. Amortide iki rakam bulunmaktadır. İlki 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilir. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır.

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MİLLİ PİYANGO AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır.

2022 yılı için çeyrek bilet 30 Türk lirası, yarım bilet, 60 Türk lirası ve tam bilet 120 Türk lirası olduğundan dolayı talihlilerin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım ya da çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, kişi 120, 60 veya 30 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.


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Milli Piyango

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