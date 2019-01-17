Ampute Futbol Mili Takımı'ndan Oktay'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ampute Milli Takımı için "Normal milli takımlarımızın hiçbir varlık gösteremediği aşamada siz bambaşka bir şekilde doğdunuz, Türkiye'nin kalbini hoplattınız." ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Oktay'ı ziyaret etti.

Türkiye'nin son dönemdeki yüz akı özel sporcularla birlikte olmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Oktay, randevu talebi iletildiğinde heyecanlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporculara hassasiyetini herkesin bildiğini, bunu sporcuların da yakından hissettiğini belirten Oktay, "Siz aynı zamanda engelli vatandaşlarımızın da temsilcisisiniz. Başarınız yanında toplumda pozitif bilinç kaynağı oluşturmanız bambaşka bir övünç kaynağı. Cumhurbaşkanımız sizleri birey birey biliyor ve destekliyor. Ben de bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak buradayım. Yapabileceğim her ne olursa olsun zamanı önemli değil bana ulaşabilirsiniz." diye konuştu.

Oktay, milli sporcuların sorunlarının çözümü ve taleplerinin yerine getirilmesi için elinden geleni yapacağını bildirerek, "Sizler bütün Türkiye'ye gurur yaşattınız. Normal milli takımlarımızın hiçbir varlık gösteremediği aşamada siz bambaşka bir şekilde doğdunuz, Türkiye'nin kalbini hoplattınız." ifadelerini kullandı.