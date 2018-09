Amway'in kurucusu Richard DeVos hayatını kaybetti | Richard DeVos kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Amway'in kurucusu, ünlü milyarder Richard DeVos 92 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'de de operasyonu olan Amway, küresel çapta sağlık, güzellik, ev bakımı ve ev teknolojileri gibi alanlar müşterilerine ürün çeşitliliği sağlayan doğrudan satış şirketi olarak hizmet veriyor.

5.5 milyar dolar serveti olan Richard DeVos, aynı zamanda ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un da kayınpederi.

Aile sözcüsü Nick Wasmiller'in, Richard DeVos'un enfeksiyona bağlı komplikasyon sonucunda vefat ettiğini belirtti. Michigan'da doğan DeVos, 1959 yılında arkadaşı Jay Van Andel ile birlikte Amway şirketini kurmuş ve 1993 yılına dek de yönetim kuruluşu başkanlığını yürütmüştü.

DeVos ailesi aynı zamanda Orlando Magic'in de sahibi.

RICHARD DEVOS KİMDİR?

4 Mart 1926'da Michigan'da Ethel Ruth (Dekker) ve Simon Cornelius DeVos çiftinden doğan Richard DeVos, Calvin Üniversitesi mezunu olup 2. Dünya Savaşı'nda ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapmıştır.

Cumhuriyetçilere olan yüklü bağışlarıyla bilinen Ricard DeVos, Northwood Üniversitesi mütevelli heyeti ve bir think tank kuruluşu olan Ulusal Siyaset Konseyi üyesiydi.

1983 ve 1992 yılında iki kez bypass ameliyatı olan Richard Devos'un, Compassionate Capitalism and Hope From My Heart: Ten Lessons For Life is adında bir kitabı bulunuyordu. (Habertürk)