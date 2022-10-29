Ana dilleri gibi Almanca biliyorlardı! Hedeflerinde yaşlılar vardı... Milyonluk dolandırıcılık

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmir ve Aydın'da kurdukları çağrı merkezleri ile Almanya ve İsviçre'de yaşayan, aralarında Türklerin de olduğu özellikle yaşlı kişileri dolandıran 31 şüpheli için 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 31 şüphelinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 428 mermi, Bitcoin madenciliğinin kazıma sisteminde kullanıldığı belirlenen 16 ekran, 4 işlemci ve dolandırıcılık suçundan elde edildiği ileri sürülen 1 milyon TL değerinde döviz ile birçok Almanca belge ele geçirildi.

ANA DİL SEVİYESİNDE ALMANCA BİLİYORLAR

Şüphelilerin toplamda 313 milyon 387 bin TL mal varlığına da el konuldu. Şüphelilerin Almanya'dan kesin dönüş yapan, sınır dışı edilen ya da ana dil seviyesinde Almanca bilen kişiler olduğu bildirildi.

88 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin, aradıkları yaşlı kişilere kendilerini polis ya da adliye görevlisi gibi tanıttıkları, haklarında açılan davalar olduğu ve kendilerine ödeme yapıldığı takdirde bu davaların düşürüleceğini ya da kolaylık sağlanacağını söyledikleri, bu gibi çeşitli bahanelerle para isteyerek toplam 88 milyon TL dolandıkları öne sürüldü.

Dün sabah polisteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheliden 1'i, ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden ise 17'si tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(DHA)



