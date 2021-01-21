'Ana' lakaplı suç örgütü lideri, ayrılmak isteyenlere boş evde işkence yaptırmış

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, cumartesi günü özel harekat ekipleri eşliğinde, 550 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Karaman, Konya ve Eskişehir'de eş zamanlı yapılan operasyonda 10'u kadın 41 kişi gözaltına alındı.

'ANA' LAKAPLI LİDER, 'DAYI' LAKAPLI YARDIMCI

Suç örgütünün liderliğini çevresinde 'Ana' lakabıyla tanınan Aslı Dudu D.'nin yaptığı, 'Dayı' lakabıyla tanınan kardeşi Yunus D.'nin de yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Örgütün, uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullanmaya yer temin ettiği, küçük yaşta çocukları uyuşturucuya alıştırdığı, özellikle kızların uygunsuz görüntülerini gizli kamerayla çekerek, tehdit ve şantajla şebeke adına uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdıkları belirtildi.

Aynı zamanda kaçak silah ticareti de yaptığını iddia edilen şebekenin, çok sayıda iş yeri ve ev kurşunladığı, silahlı yaralama olaylarına karıştığı belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 5 tüfek, 7 bıçak, 102 mermi, 23 kartuş, 450 uyuşturucu hap, 25 gram esrar, 13 gram metamfetamin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.