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  4. Ana yolda kaputu açık seyir halinde ilerleyen aracı görenler şaştı kaldı

Ana yolda kaputu açık seyir halinde ilerleyen aracı görenler şaştı kaldı

14.12.2020 15:00 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bursa-Çanakkale arası yolda kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler şaşırdı.

Bandırma’da meydana gelen ilginç olay akşam saatlerinde meydana geldi.

ZOR ANLAR YAŞADI

Edinilen bilgilere göre, araç sürücüsü seyir halinde iken bir anda kaputunun açılmasıyla araç sürücüsü zor anlar yaşadı.

Yol üzerinde de emniyet şeridinin olmamasından dolayı trafik yoğunluğunun da artmaya başladığını gören sürücü, direksiyon başında otomobil kaputu açıkken eğilerek ön kaputun kaporta ile arasındaki küçük boşlukta yolun önünü kontrol ederek ilerleyişini sürdürdü.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Kaput açık halde bu yolculuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu garip yolculuk, 3 kilometre yol ayrımına kadar sürdü. Sürücü, yol ayrımına girdikten sonra aracı sağda bir yerde park ederek aracın kaputunu kapattı ve kaza yaşanmadan tehlikeli yolculuk sona erdi.

(İHA)

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