Anadolu Masalları resim sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türk masal kahramanlarının tanıtıldığı Anadolu Masalları resim sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sergide, Türk ve yabancı ülke masallarını bir araya getiren çok çeşitli kitaplar ve yayınlar bulunuyor.

Sergide, akademik heyetin 2,5 ay süren çalışma neticesinde derleyip düzenlediği en sevilen 80 masalın hikayelerinin tasvir edildiği resimler yer aldı. Kültürel mirasa uygun şekilde hazırlanan resimler, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince çizildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, serginin açılışında, bir toprağın vatan haline dönüşmesinde kültürel boyutu olan masalların göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Daire Başkanı Uğur Kılıç da sergiyi oldukça başarılı bulduğunu belirterek, milli ve manevi pek çok değeri yansıtan masalların eğitim çalışmalarındaki önemine dikkati çekti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da masalların kültürel mirasın ayrılmaz parçası olduğuna değindi.