Anadolu mutfağını Macaristan'da tanıtıyor

BUDAPEŞTE (AA) - Türk mutfağı tarihi araştırmacısı, yemek yazarı ve şef Ömür Akkor, Macaristan'da Anadolu mutfak kültürünü tanıtıyor.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü yemek yazarı ve gastronomi uzmanı Ömür Akkor 21 Ocak'ta Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde, genelde buğdayın 13 bin yıllık tarihi, özelde ise Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasında farklı kültürler tarafından kullanılış şekli hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Programın uygulama safhasında 22 Ocak'ta Macaristan'ın Szeged şehrinde Ömür Akkor ile Macar şefler beraber yemek yaptı.

Akkor'un gastronomi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, Türk mutfağına dair bilgi verildi ve alinazik kebabı yapılarak Türk mutfağının önemli bir lezzeti tanıtıldı.

Ayrıca, Macaristan'ın Budapeşte ve Szeged şehrinde Türk mutfağına dair bilgi veren ve atölye çalışmaları yapan Akkor, programın üçüncü gününde Budapeşte'nin en eski pastanesi olan Auguszt'ta Macar pasta şeflerine Türk tatlı kültürü hakkında bilgi verdi.

Akkor, sonra kendi şefliğinde Macar şeflerin de katılımıyla "Cennet Çamuru" tatlısı yaptı.

