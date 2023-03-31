HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar! 243 metreden kendini yere bıraktı... Cesedi 9 saatte çıkarıldı

Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar! 243 metreden kendini yere bıraktı... Cesedi 9 saatte çıkarıldı

31.03.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasına çıkan bir kişi, terastan atlayarak intihar etti. 243 metre yükseklikten yere çakılan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. AFAD ekipleri yaklaşık 9 saatin ardından şahsın cansız bedenini kayalıklardan çıkarabildi.

Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar! 243 metreden kendini yere bıraktı... Cesedi 9 saatte çıkarıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir şahıs 243 metre yüksekliğiyle Anadolu’nun en yükseği olan cam seyir terasından atlayarak intihar etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları olan Y.K. isimli şahıs ilçede bulunan Anadolu'nun en yükseği olarak bilinen cam seyir terasına gelerek kendini aşağı attı. 243 metre yüksekliği bulunan cam seyir terasından kayalıklara atlayan Y.K.’yı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

v1

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de intihar eden şahsı kurtarma çalışması başlattı. Oldukça dik ve kayalık olan yerden cesedi çıkarmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri Sivas AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü! Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!

CESET 9 SAATTE ÇIKARILDI

Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık 9 saatin ardından intihar eden şahsın cansız bedenini kayalıklardan çıkarmayı başardı.

v2

Defnedildiği öğrenilen Y.K.'nın intihar anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Y.K‘nın elinde sandalye ile cam seyir terasına gelip bir süre atlayacağı alanı izledikten sonra korkulukların üzerine çıkarak 243 metre yükseklikten kendini aşağı bıraktığı görüldü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıMardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"
Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'
Anahtar Kelimeler:
İntihar Sivas

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada gündem oldu! Şimşek'ten hemen açıklama geldi

Sosyal medyada gündem oldu! Şimşek'ten hemen açıklama geldi

Seda öğretmen ile ilgili acı gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Seda öğretmen ile ilgili acı gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Türkiye’nin yeni batık şehri: 91 metreye kadar yükseldi

Türkiye’nin yeni batık şehri: 91 metreye kadar yükseldi

Esra Ezmeci gelen mesajla şoke oldu! "Eşim kardeşimden müstehcen..."

Esra Ezmeci gelen mesajla şoke oldu! "Eşim kardeşimden müstehcen..."

İYİ Parti İl Başkanlığını kurşunlayan saldırgan yakalandı!

İYİ Parti İl Başkanlığını kurşunlayan saldırgan yakalandı!

Elazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktı

Elazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.