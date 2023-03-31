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İstanbul'da kan donduran olay: Hakim olan eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!

31.03.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de kan donduran bir olay yaşandı. Hakim eşi ile kavga eden bir kadın önce eşini bıçakladı, ardından da eşinin üzerine kızgın yağ döktü. Talihsiz hakim olay yerinde hayatını kaybederken, cinayeti işlediği iddia edilen eşi ise evin balkonundan atlayarak intihar etti. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

İstanbul'da kan donduran olay: Hakim olan eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!

Kadıköy'de eşi ile kavga eden Hande Arslan, önce eşini bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek yaktı, ardından da oturdukları binanın 3. katından aşağı atladı. Hakim olduğu öğrenilen Necmi Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, Hande Arslan ise, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 10.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre. Anadolu Adliyesi'nde görevli Hakim Necmi Arslan (54), eşi Hande Arslan (43) ve iki çocuğuyla birlikte 7 katlı bir binanın 3. katında yaşıyordu. Çiftin çocukları kreşte olduğu sırada Hande Arslan, eşi Necmi Arslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Eşini önce bıçaklayan Hande Arslan daha sonra ise kızgın yağ dökerek yaktı.

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Eşini öldüren Hande Aslan kendisini 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan Hande Arslan'ı ambulansla, Göztepe Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu, eşinin hastaneye kaldırıldığını söylemek için hakim Necmi Arslan'a mesaj attı, fakat yanıt alamadı. Dairede başka birinin olup olmadığını öğrenmek isteyen polis ekipleri ise, kapıyı çilingirle açarak içeri girdi.

Ekipler hakim Necmi Arslan'ı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Necmi Arslan'ın vücudunda kızgın yağ ile oluştuğu anlaşılan yanıklar ve darp izleri olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Necmi Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan Hande Arslan ise ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardıdan Necmi Arslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hande Arslan'ın hakim eşini bıçakladıktan sonra balkondan aşağı atladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"ÇOCUKLARI KREŞTEYMİŞ"

Arslan ailesinin komşularından Durukan Doğan, "Aslında boştu yer dönüp baktığımda yerde birisi yatıyordu Başında 3-4 kişi vardı Biz bayıldı diye düşünmüştük. Sonra insanlar yukarıya bakınca herhalde dedik düştü atladı. İlk düştüğü anda yerde kan yoktu ondan sonra cinayet vakası olduğunu öğrendik. Eşinin hakim olduğunu öğrendik. Ondan sonra da intihar girişiminde bulunduğunu ve atladığını öğrendik." ifadelerini kullandı.

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Mahalle esnafı Saffet Sümer, "Biz sonradan fark ettik. Hanımefendi kocasını öldürmüş, kocasının hakim olduğunu söylediler. Komşumuz yanımızda. Kadın da 3. kattan atmış kendisini aşağı. 2 tane çocuğu var diyorlar. Biri 3 yaşında, biri 5-6 yaşında. Kreşteymiş çocukları. Kadını hastaneye kaldırdılar. Eşi de rahmetli olmuş." dedi.

Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu ise, "Bana sabah haber verdiler. Ben de indim baktım 8 numarada oturan komşu. Ben ilk kendi düştü diye sandım. Bilmiyorduk olayı. Sonradan araştırınca öğrendik. Eşini bıçaklamış aşağı düşmüş. Eşi Anadolu Adliyesi'nde hakimlik yapıyor. Eşine ulaşamayınca tekrar polis çağırdık." diye konuştu.

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Ailenin komşusu olduğunu söyleyen başka bir kişi ise, kadının ilk önce hakim eşini bıçakladığını ardından da kendini 3. kattan aşağı attığını söyledi. (DHA)

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