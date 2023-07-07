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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Tır ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

07.07.2023 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsüyle bir tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Tır ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden D.S. idaresindeki tır ile F.Ü. yönetimindeki yolcu otobüsü Yeniçağa mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada biri ağır 18 kişi yaralandı.

KAZA YAPAN OTOBÜSTE SIKIŞTILAR

İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Ekipler, sürücüleri Yeniçağa Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriyor. (AA)

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trafik kazası Bolu

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