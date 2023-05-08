Anadolu Otoyolu'nda kaza! Tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne seyir halinde olan Mustafa Y. yönetimindeki tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yolun 2 şeridini kapattı. Bu sırada yoğun sisin olduğu yolda arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, tıra çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

BOLU DAĞI TÜNELİ TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Araçlar, karayolları ve polis ekipleri tarafından Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişindeki acil dönüş noktasından geriye döndürüldü.

D-100 karayoluna yönlendirilerek trafik akışı sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra trafik akışı normale döndü. (DHA)

