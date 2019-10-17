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Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeki TIR alev aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 02:20 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yanmaya başlayan TIR nedeniyle ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Kadir Ö. idaresindeki iplik yüklü TIR'ın lastiği Bolu Doğu gişeleri mevkisinde patladı.

Lastiği patlayan tırın dorse kısmında yangın çıktığını gören sürücü aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Kadir Ö. itfaiye olay yerine ulaşmadan önce TIR'ı dorseden ayırdı.

İtfaiye ekipleri, ters istikamette olan yangına acil müdahale etmek için otoyola ters yönden giriş yaptı. Bolu Doğu gişesinden gelen ekipler için otoyol ulaşıma kapatıldı.

Alevler, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Anadolu Otoyolu TIR yangın

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