HABER

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Emrah A. (25) yönetimindeki 34 KP 7372 plakalı otomobil, otoyolun Erenler ilçesi Epçeller Mahallesi mevkisinde İstanbul istikametinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Suriye uyruklu Ahmet Kassab (29) idaresindeki 34 MM 4830 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Suriye uyruklu Ali Ahmed (17), Mustafa Cüneyd (12), Muhammet (39) ve Mahmud Cüneyd Şuveyhne (24), Muhammet Kassab (25) ile İsmail Baş (11), Şükrü (57) ve Aynur Akbaş (52) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Kassab, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Emrah A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

(AA)

Endişe yaratan görüntü! Çok tartışılacak iddiaEndişe yaratan görüntü! Çok tartışılacak iddia
30 yılda sezonun ilk gününde ilk kez bu kadar az palamut yakaladılar30 yılda sezonun ilk gününde ilk kez bu kadar az palamut yakaladılar
Maltepe'de iş yeri alev alev yandıMaltepe'de iş yeri alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Suriye trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Kayseri'de kamyon eve daldı! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de kamyon eve daldı! Ölü ve yaralılar var

Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Gümüşhane’de hayvan üreticilerine dolandırıcı şoku! Sırra kadem bastı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.