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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 11 kişi yaralandı!

17.05.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 11 kişi yaralandı!

İstanbul yönüne giden Süleyman Ş. idaresindeki otomobil, otoyolun Bolu Doğu gişeleri mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı istikamette ilerleyen Jawa A.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 6'sı yabancı uyruklu 9 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu

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