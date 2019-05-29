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Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları Ankara’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 18:28 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen ve kültürel değerlere dair saha incelemelerinin yapıldığı “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları”nın son durağı Ankara oldu.

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları Ankara’da

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen ve kültürel değerlere dair saha incelemelerinin yapıldığı “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları”nın son durağı Ankara oldu. Milli Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle Birinci Mecliste gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 100 lise öğrencisi, akademisyenler, öğretmenler, sanatçılar ve bürokratlar katıldı.
25 Mart’ta gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, gençlere tarih ve kültür bilinci kazandırılmasının önemine değinerek “Milli Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümünde gençliğimizin Milli Mücadele, milli ruh, şuur ve milli kültürle donatılması için bu tür çalışmaların yapılmasını son derece önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.
Gençlerin akademisyen ve yazarlarla bir araya gelerek Milli Mücadele ruhuna ve dönemin olaylarına dair görüşlerini dile getirdiği etkinlikte, Birinci Mecliste gündeme gelen konulara ilişkin sunumlar da yapıldı.
Etkinlik, Etnografya Müzesi ve Hacı Bayram-ı Veli Türbesi ziyaretiyle sona erdi.

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