Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti (Şafak Ertan Çomaklı kimdir?)

Son dakika haberine g\u00f6re Anadolu \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. \u015eafak Ertan \u00c7omakl\u0131, sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131n\u0131 gerek\u00e7e g\u00f6stererek Y\u00d6K ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na istifas\u0131n\u0131 sundu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Maskesiz dola\u015fanlara ceza! Sosyal medyada tart\u0131\u015fma yartan olayBart\u0131n'da soka\u011fa maskesiz \u00e7\u0131kmak yasakland\u0131L\u00f6semi belirtileri neler? Ge\u00e7meyen morluklara dikkat!