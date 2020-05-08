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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti (Şafak Ertan Çomaklı kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 13:03 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti (Şafak Ertan Çomaklı kimdir?)

Son dakika haberine göre Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

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