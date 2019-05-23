Anaokulu öğrencileri çatıda yetiştirdikleri ürünleri yiyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde anaokulu öğrencileri, okullarının çatısına tarım atölyesi kurdu, daha sonra da yetiştirdikleri ürünlerin hasadını yaptı. Öğretmenlerinin gözetiminde sebze toplayan öğrenciler, beslenme saatinde bunları yedi.

Şehit Ahmet Yumak Anaokulu’nda, okul bütçesi ve velilerin desteğiyle okulun çatısının 50 metrekarelik bölümüne Tarım Atölyesi kuruldu. Domates, biber, çilek, marul, maydanoz ve salatalık gibi mevsim ürünlerinin yetiştirildiği atölyede öğrenciler öğretmenleri eşliğinde ürünleri sularken, bitkilerin yetişmesini de gözlemledi. Havanın ısınmasıyla birlikte Tarım Atölyesi'nde erken hasat yapıldı. Öğretmenleri gözetiminde salatalık, domates gibi ürünleri toplayan öğrenciler mutfakta yıkayarak, topladıkları ürünleri yedi.

Öğretmen Saniye İlkay Karakuzu, gelecek yıl da bu çalışmayı devam ettirmeyi planladıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda bu şekilde Tarım Atölyesi oluşturduk. Burada öğrencilerimiz bitkinin gelişimini izliyor. Nasıl sulanması gerektiğini, çok mu, az mı onu öğreniyorlar. Paylaşmayı öğreniyorlar. Bunun yanı sıra topladıkları ürünleri bizzat tadıyorlar. Havalar bayağı ısındığı için atölye de ısındı, bu yüzden ürünlerimizi topladık. Son hasatlarımızı aldık" dedi.