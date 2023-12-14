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Anaokulu öğretmenin feci sonu! Çatı katından atladı…

14.12.2023 13:55 | Son Güncelleme:
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Trabzon’un Akçaabat ilçesinden gelen bir haberde dehşete düşürdü. 7 katlı binanın çatı katından atlayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 28 yaşındaki anaokulu öğretmeni Merve Z. hayatını kaybetti.

Anaokulu öğretmenin feci sonu! Çatı katından atladı…

Trabzon’da yaşanan bir olay yürek burktu. Akçaabat ilçesinde yaşanan olay, sabah saatlerinde ilçenin Söğütlü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Düzköy ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Merve Z., kardeşiyle birlikte oturduğu 7 katlı apartmanın çatı katından kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Merve Z., olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcılık ve polis incelemesi sonrası öğretmenin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürerken, bir süre önce Ağrı’dan Trabzon’a tayin olan öğretmenin, Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

DHA

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İntihar Öğretmen Anaokulu
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