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Anayasa Mahkemesi başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Anayasa Mahkemesi başkanı kim olacak?

01.02.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi başkanlık seçimi için geri sayım sürüyor. Mevcut Başkan Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolacak. Bu nedenle yapılacak olan seçimde salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 seneliğine başkanlık görevini üstlenecek. Peki, Anayasa Mahkemesi başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Anayasa Mahkemesi başkanı kim olacak? İşte detaylar...

Anayasa Mahkemesi başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Anayasa Mahkemesi başkanı kim olacak?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi sona eriyor. Başkanlık seçimi 2 Şubat Perşembe günü Yüksek mahkemede yapılacak. Anayasa Mahkemesi başkanlık seçimi başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla yapılacak. "Anayasa Mahkemesi başkanı kim olacak?"m sorusunun yanıtı şimdiden merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anayasa Mahkemesi Başkanlık Seçimi 2 Şubat 2023 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak.

Anayasa Mahkemesi tarafından 31 Ocak'ta yayımlanan "2 Şubat 2023 Perşembe Günü Saat 10.00’da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi" başlıklı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. maddesi ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanı Seçimi yapılacaktır."

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI KİM OLACAK?

AYM yarınki Genel Kurul gündemine, Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimini aldı.

Başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla yapılacak seçimde; 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alan aday, 4 yıllığına başkanlık görevini üstlenecek.

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ZÜHTÜ ARSLAN İKİ DEFA BAŞKAN SEÇİLDİ

Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Zühtü Arslan, ilk kez 10 Şubat 2015 tarihinde Yüksek Mahkemenin başkanlığına seçilmişti.

4 sene sonra görev süresi dolan Zühtü Arslan, 5 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alarak 13 Şubat 2019'da görevine devam etmiştir.

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