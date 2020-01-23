Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki babasını ziyaretten men edilen kadını haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla cezaevindeki hükümlü babasını ziyarete giden kadının çıkan tartışma nedeniyle kurumun düzeni ve güvenliğini bozduğu gerekçesiyle 9 ay süreyle ziyaretten men edilmesinin "aile hayatına saygı hakkının ihlali" olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir kadın, Silivri Kapalı Cezaevindeki hükümlü babasını 2017'deki Ramazan Bayramı nedeniyle ziyarete gitti.

Açık görüşe giriş sırasında infaz koruma memurlarıyla tartışma yaşayan kadın, sıraya girmediği, kurumun düzeni ve güvenliğini bozduğu gerekçesiyle 9 ay süreyle ziyaretten men edildi.

Kadının, bu kararın kaldırılması için Silivri 2'nci İnfaz Hakimliğine yaptığı başvuru ise reddedildi. Kadının, ardından Silivri Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz da kabul edilmedi.

Açık görüşe giriş sırasında rahatsızlandığını, istifra etmesi üzerine infaz koruma memurlarının kendisini azarladığını ve hırpaladığını öne süren kadın, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Kadının 9 ay süreyle ziyaretten men edilmesiyle "aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği"ne hükmeden Yüksek Mahkeme, başvurucuya 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.