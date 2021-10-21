Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı’nda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanların cezalandırılmalarının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını ihlal ettiği iddiasına ilişkin başvuruyu karara bağladı.
Yüksek Mahkeme şu hükme vardı:
Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işleme suçundan cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiannın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
Yargılama giderleri de başvurucular üzerine bırakıldı.
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