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Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası kararını açıkladı

21.10.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası'yla ilgili başvuruyu karara bağladı. Kararda "Toplantı ve yürüyüşe silahla katılma, kanuna aykırı toplantıda ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı’nda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanların cezalandırılmalarının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını ihlal ettiği iddiasına ilişkin başvuruyu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme şu hükme vardı:

  1. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işleme suçundan cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiannın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,

  2. Toplantı ve yürüyüşe silahla katılma, kanuna aykırı toplantıda ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Yargılama giderleri de başvurucular üzerine bırakıldı.

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