Anayasa Mahkemesi'nde kritik dava: Boşanan kadınların 300 gün bekleme şartı gündemde!

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanan kadınların yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemesi şartı, Anayasa Mahkemesi’nin gündemine taşındı. Bir Aile Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin kadın-erkek eşitliğine aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı. Yüksek Mahkeme’nin bugün bu kritik konuda karar vermesi bekleniyor.

Mevcut yasaya göre erkekler boşanır boşanmaz yeniden evlenebilirken, kadınların 300 günlük süreyi doldurmadan evlilik yapmasına izin verilmiyor. Hukukçular, bu düzenlemenin geçmişte boşanan kadının hamile olup olmadığının netleşmesi için getirildiğini hatırlatıyor. Ancak günümüzde basit tıbbi testlerle bu durumun kolayca tespit edilebildiğine dikkat çekiliyor.

Show Haber’den Fevzi Çakır’ın aktardığı bilgilere göre, Anayasa Mahkemesi 300 gün kuralını eşitlik ilkesine aykırı bulursa, kadınlar da erkeklerle aynı haklara sahip olacak ve boşandıktan hemen sonra yeniden evlenebilecek.

Kararın kadın hakları açısından devrim niteliğinde olabilecek karar için gözler bugün Anayasa Mahkemesi’nde olacak.