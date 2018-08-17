Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu"nun iptali ve bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 127 milletvekili tarafından "10 Mayıs 2018 tarihli 7142 sayılı 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu"nun tümünün Anayasa'ya esas bakımından aykırılığı nedeniyle iptaline, bu talebin kabul edilmemesi halinde bazı maddelerde yer alan ibare ve bölümlerin iptal ve yürürlüklerinin durdurulması konusunda başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

İlk incelemede, "İptal davalarında, Anayasa'ya aykırılıkları ileri sürülen hükümlerin Anayasa'nın hangi maddelerine aykırı olduğunun ve gerekçelerinin belirtilmiş olması zorunludur." kuralı hatırlatılarak, hangi nedenlerle aykırı olduğunun ayrı ayrı ve gerekçeleriyle birlikte açıkça gösterilmesi gerektiğinin dava dilekçesinde yer alması gerektiği vurgulandı.