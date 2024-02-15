Andız pekmezi faydaları nelerdir? Andız pekmezi neye iyi gelir?

Andız ağacının gövde kısmında ağacın meyveleri bulunmaktadır. Bu meyveler kaynatılıp içerisine şeker eklendiğinde ortaya andız pekmezi denilen pekmez türü çıkmaktadır. Andız ağacı başta ülkemiz olmak üzere, Yunanistan ve Lübnan gibi bölgelerde de yetiştirilmektedir. Acımtırak bir tada sahip olan andız pekmezi, doğru miktarda tüketildiği takdirde sayısız fayda sağlamaktadır. Bu pekmezin yapım aşamasında herhangi bir katkı maddesi kullanılmadığından doğal içeriğe sahiptir.

Andız pekmezi faydaları nelerdir?

Andız pekmezi faydaları yönünden oldukça zengin bir pekmez çeşididir. Herhangi bir katkı maddesi ilave edilmeden elde edilen bu pekmez, alternatif tıp alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. C vitamini açısından zengin bir pekmez çeşidi olduğundan bağışıklığı güçlendirmede de oldukça etkilidir. Günümüzde gerek yetişkin bireyler gerekse çocuklar tarafından sıklıkla tüketilmektedir. Genel olarak andız pekmezinin faydaları ise şunlardır:

Güçlü bir antioksidan etkisine sahiptir.

Vücutta biriken zararlı toksinlerin dışarıya atılmasında büyük bir rol oynamaktadır.

Nezle, grip gibi hastalıkların tedavisinde etkin bir rolü mevcuttur.

Kuru öksürük sorunun ortadan kaldırılmasında etkilidir.

Böbrek taşı varsa bu taşın daha kolay düşürülmesine yardımcı olur ve yeniden böbrek taşının oluşmamasını sağlar.

Alerjiye bağlı ortaya çıkan cilt ile ilgili sorunların giderilmesinde etkilidir.

Eklem ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur ve kan dolaşımını düzenler.

Bağışıklık sistemi düştüğünde hastalıklara yakalanma riski daha fazladır. Bağışıklığın düşmesi sonucunda ağız içerisinde yararlar oluşabilir. Bu pekmez bu yaraların giderilmesine yardımcı olur.

Bronşit, astım, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıkların daha kolay atlatılmasını sağlar.

Saç sağlığı açısından faydası vardır. Saç dökülme sorununu azaltmada etkilidir.

Andız pekmezi neye iyi gelir?

Andız pekmezi birçok kişinin severek tükettiği ve sağlık yönünden çok fazla faydası olduğu pekmez çeşitlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Faydalı olan bu pekmezle ilgili andız pekmezi ne işe yarar sorusu oldukça önemlidir. Andız pekmezi antioksidan açısından oldukça zengin bir pekmezdir. Yaygın olarak üst solunum yolu ile ilgili hastalıkların tedavisine destek amaçlı kullanılan bu pekmez, aynı zamanda şişlik, ödem gibi sorunların giderilmesinde de etkilidir.

Öksürük, bronşit, astım gibi hastalıkların iyileşmesinde etkin bir role sahip olan andız pekmezi, alerjiyle ilgili şikâyetlerin azalmasına da yardımcı olmaktadır. Bunun dışında karaciğer, böbrek ve mide ile ilgili ortaya çıkan problemlerin giderilmesinde de etkili olan bir pekmez türüdür. Enerji verici etkiye sahip olduğundan güne daha iyi başlamak için de tüketilebilmektedir.

Andız pekmezi öksürük için nasıl kullanılır?

Andız pekmezi insan sağlığı için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Özellikle kuru öksürük sorununun giderilmesinde bir hayli etkilidir. Andız pekmezi tat açısından biraz acımtırak olduğundan tek başına yenirken ağız içerisinde acı bir tat bırakabilir. Bilindiği üzere pekmez ile tahin ikilisi bir araya geldiğinde oldukça hoş bir lezzet ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden andız pekmezinin acı tadını hafifletmek için tahinle karıştırılıp tüketilmesi önerilmektedir. Bunun yanı sıra balla karıştırılarak da yenebilir. Öksürük kesici etkiye sahip olan bu pekmezden her sabah 1 kaşık tüketilebilir. Bu pekmezi sağlık amaçlı kullanmadan önce uzman bir hekim onayı alınması büyük önem taşır.

Andız pekmezi aç karnına mı tok karnına mı?

Andız pekmezi birçok önemli yararı olan pekmez türlerinden biridir. Bu pekmezin tadı biraz acı olduğundan bazı kişiler tek başına tüketmek istemeyebilir. Bal veya tahinle karıştırılıp tüketilebileceği gibi 1 bardak suyun içerisine katılarak da içilebilir. Andız pekmezini aç karnına yemek sağladığı faydalardan yararlanmak için daha uygundur. Tam bir şifa deposu olarak tabir edilen bu pekmezi yetişkin bireyler her sabah aç karnına bir kaşık kadar tüketebilir. Çocuklarda kullanımı ise 1 tatlı kaşığı şeklinde olmaktadır.

Andız pekmezi kimler kullanamaz?

Andız pekmezi her ne kadar doğal bir içeriğe sahip olsa da bazı bireylerde yan etkilerin görülmesine neden olabilir. Bu pekmezin yapımında şeker kullanıldığından şeker hastası olan bireylerin çok dikkatli tüketmesi gerekir. Ayrıca alerjik bünyeye sahip olan kişilerin, emzirme döneminde olanların, hamile olanların, her gün ilaç içenlerin bu pekmezi yememesi önerilmektedir. Bu kişilerin bu pekmezi tüketmeden önce uzman bir hekim görüşü alması sağlık açısından son derece önemlidir.





