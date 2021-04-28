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Android 11 ailesine şimdi de Nokia 2.4 katılıyor

28.04.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nokia 2.4 için Android 11 güncellemesinin tam detayları ortaya çıkmadı. Ancak bir Nokia 2.4 sahibiyseniz, yeni bir kullanıcı arayüzü, sohbet balonları ve tek seferlik izinler gibi Android 11'e özgü özelliklere kavuşmayı bekleyebilirsiniz.

Android 11 ailesine şimdi de Nokia 2.4 katılıyor

Android 11 halihazırda güncellemenin yayıldığı ülkelerin yüzde 50’sine geldi ve yüzde 100 bir şekilde kullanıma sunumu 28 Nisan’da başlayacak. Nokia 2.4'ün özelliklerini hatırlayacak olursak: Akıllı telefon çentikli ekran tasarımı ile karşımıza çıkmıştı. Bu çentikte bir özçekim kamerası sunuluyor. Çentikli ekranın üst ve yan çerçeveleri yeterince ince iken alt çerçeve için bu durum geçerli değil.

NOKIA 2.4'ÜN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Cihazın arka bölümde ortalanmış bir şekilde dikey kamera modülü bulunuyor. Bu modül içerisinde ikili kamera kurulumu ve bir de LED flaş yer alıyor. Arka kamera modülünün hemen altında bir fiziksel parmak izi okuyucu bulunuyor. Bunun altında ise dikey bir şekilde “Nokia” logosu yerleştirilmiş durumda.

Nokia, yeni giriş seviyesi modelini Alacakaranlık, Kömür ve Fiyort olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunuyor. Ayrıca 3,5mm kulaklık girişi bulunan modelde bağlantı noktası olarak USB Type-C yerine ne yazık ki microUSB portu tercih ediliyor.

Cihazın ekranındaki çentikte 5MP, f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir özçekim kamerası bulunuyor. Arka bölümde ise dikey bir ikili kamera kurulumu yer alıyor. Nokia, bu ikili kurulumu 13MP geniş açılı ana kamera ve 2MP derinlik algılayıcı sensör olarak sunuyor. Bu ikili kuruluma aynı zamanda bir LED flaş da eşlik etmekte.

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Akıllı telefon 4.500mAh kapasiteli batarya ile birlikte geliyor. Bu bataryayı cihazın alt kısmındaki microUSB girişi üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Nokia, ne yazık ki bu modelde hızlı şarj sunmamış. Cihaz yalnızca 5W hızında şarj oluyor.

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