Android 11 güncellemesi Note 20 ailesi için çıkabilir

Şu an itibariyle Samsung, yalnızca Sprint, T-Mobile veya cihazın kilidi açılmış varyantına sahip Galaxy Note 20 veya Note 20 Ultra sahiplerinin başvurularını kabul ediyor. Note 20’nizde One UI 3.0 güncellemesini şimdi denemek istiyorsanız, Samsung Members uygulamasını kullanarak başvurunuzu Samsung’a göndermelisiniz. Ancak başvurular şimdilik sınırlı kontenjana sahip. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra için geliştirilen ilk Public Beta, önümüzdeki günlerde de piyasaya çıkmaya başlayacak. 2021’in başlarında ise herkesin beğenisine sunulacak.

ONE UI 3 YENİLİKLERİ NELER?

Samsung, One UI 3’te Her Zaman Açık Ekran modunda geliştirilmiş widget desteği, gelişmiş Samsung Klavye ve yeni özelliklerle İnternet uygulaması, daha güçlü Bixby Rutini ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi yeni özelliği piyasaya sürüyor.

Samsung, Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 için One UI 3 / Android 11 beta test programını Hindistan, Almanya, Polonya, Çin, Birleşik Krallık ve daha fazlası gibi diğer ülkelere genişletecek gibi görünüyor.

Ofislerdeki En Kirli Alanları Açıkladı

