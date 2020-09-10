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Android 11 ile Xiaomi Mi 10 ailesine eklenen özellikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 10 için Android 11 güncellemesi yayınlandı. İşte güncellemenin tüm detayları.

Android 11 ile Xiaomi Mi 10 ailesine eklenen özellikler

Çinli teknoloji üreticisi olan Xiaomi, güncellemeler konusunda elini çabuk tutmaya devam ediyor. Xiaomi şimdi de Xiaomi Mi 10 için Android 11 güncellemesi indirime sundu. MIUI 12 arayüzü ile gelen yeni güncelleme Türkiye’de de kademe kademe indirime sunulmuş durumda. Peki, bu güncelleme ile hangi yenilikler sisteme ekleniyor?

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Sohbetler
Android 11, kullanıcıların farklı mesajlaşma uygulamalarındaki konuşmalarını bildirim gölgesinde tek bir yerden yönetebilmelerine olanak tanıyor. Yeni işlevler, kullanıcıların mesajlara doğrudan açılır bildirimler bölümünden yanıt vermesini sağlıyor.

Kullanıcılar Android 11 güncellemesiyle sohbetleri önem düzeyine göre de düzenleyebiliyorlar. Öncelikli sohbetler, kilit ekranında gösterilebiliyor ve ”Rahatsız Etme” ayarını geçersiz kılabiliyor.

Balon Bildirimler
Android 11’de balon bildirimler, diğer uygulamaların üzerinde gözüküyor ve kullanıcılar tarafından hangi kısma giderlerse gitsinler her zaman erişilebiliyor. Balon bildirimler, uygulama işlevlerinin tamamının görünebilmesi için genişletilebiliyor ve kullanılmadığında daraltılabiliyor. Balon bildirimler, kullanıcıların çoklu görevleri daha iyi gerçekleştirmelerini ve önemli mesajları hiçbir zaman kaçırmamalarını sağlıyor.

Cihaz Kontrolleri
Android 11’le birlikte telefon, ek uygulama açmaya gerek kalmadan kullanıcıların akıllı cihazlarını tek tuşla kontrol edebilmelerini sağlayan “dijital bir cüzdana ve anahtara” dönüşüyor.

Kullanıcılar, akıllı cihazlarına daha hızlı ve daha kolay erişebilmeleri sayesinde medyayı çok daha sorunsuz ve şık bir şekilde değiştirebilmenin yanı sıra telefonlarında kablosuz Android Auto işlevlerinin de keyfini çıkarabiliyorlar.

Cihaz kontrollerini kullanmak için ayarlarda ekran bölümüne gelerek ‘Kontrol merkezi & Bildirim gölgesi’ tıklanarak ‘Yeni kontrol merkezini kullan’ seçeneği aktif hale getirilmelidir. Böylece kullanıcılar ‘Akıllı Ev’ bölümüne uygulama ekleyebilir ve akıllı cihazlarını doğrudan yönetebilirler.

Android 11 güncellemesini gün içerisinde Ayarlar>Yazılım Güncelleme bölümünden denetleyip yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka önemli verilerinizi yedeklemeyi ihmal etmeyin.

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