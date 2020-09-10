Android 11 ile Xiaomi Mi 10 ailesine eklenen özellikler

Çinli teknoloji üreticisi olan Xiaomi, güncellemeler konusunda elini çabuk tutmaya devam ediyor. Xiaomi şimdi de Xiaomi Mi 10 için Android 11 güncellemesi indirime sundu. MIUI 12 arayüzü ile gelen yeni güncelleme Türkiye’de de kademe kademe indirime sunulmuş durumda. Peki, bu güncelleme ile hangi yenilikler sisteme ekleniyor?

İŞTE Mİ 10 AİLESİNE ANDROİD 11 İLE GELEN YENİLİKLER

Sohbetler

Android 11, kullanıcıların farklı mesajlaşma uygulamalarındaki konuşmalarını bildirim gölgesinde tek bir yerden yönetebilmelerine olanak tanıyor. Yeni işlevler, kullanıcıların mesajlara doğrudan açılır bildirimler bölümünden yanıt vermesini sağlıyor.

Kullanıcılar Android 11 güncellemesiyle sohbetleri önem düzeyine göre de düzenleyebiliyorlar. Öncelikli sohbetler, kilit ekranında gösterilebiliyor ve ”Rahatsız Etme” ayarını geçersiz kılabiliyor.

Balon Bildirimler

Android 11’de balon bildirimler, diğer uygulamaların üzerinde gözüküyor ve kullanıcılar tarafından hangi kısma giderlerse gitsinler her zaman erişilebiliyor. Balon bildirimler, uygulama işlevlerinin tamamının görünebilmesi için genişletilebiliyor ve kullanılmadığında daraltılabiliyor. Balon bildirimler, kullanıcıların çoklu görevleri daha iyi gerçekleştirmelerini ve önemli mesajları hiçbir zaman kaçırmamalarını sağlıyor.