Android 12 ile gelen yeni özellikler neler?

Android 12, yeni gelen bilgilere göre 2 Eylül 2021 itibarıyla teknoloji severlerin beğenisine sunulacak. Android geliştiricileri için hazırlanan ön izleme sürümü ise, geçtiğimiz gün itibarıyla kullanıma sunulmuştu.
– Ekran, iki uygulamayı aynı anda çalıştırır şekilde bölünmüşken, uygulamalar arasında video ve fotoğraf gibi içerikler kolaylıkla kopyalanabilecek.
– Oyun esnası haricindeki her durumda, tam ekran modundayken tek kaydırma ile ana ekrana dönmek mümkün olacak.
– Bildirimlerde yeni düzenlemeler ve özelleştirmelerle birlikte daha yumuşak geçiş animasyonları olacak.
– Oyunlarda ve uygulamalarda, isteğe göre ses ve özelleştirilebilir titreşim eşleştirmesi yapılabilecek.
– Android 12’nin ana sistem elementleri, yükleme sürecinin daha hızlı olabilmesi amacıyla Play Store üzerinden yüklenecek.
– Katlanabilir ekranlı telefonlar ve akıllı televizyonlarda daha zengin düzenleme seçenekleri sunulacak.
– Tema desteği tarafında daha geniş seçenekler olacak.
– Uygulamalar hazırda bekletilebilecek, ekran görüntüleri kaydırılabilecek ve akıllı rotasyon kilidi olacak.
– HEVC video sıkıştırma teknolojisine destek vermeyen bir medya dosyası, Android 12 sayesinde otomatik olarak dönüştürülerek uyumlu hale getirilebilecek.
– Yeni AVIF görüntü sıkıştırma formatı sayesinde, özellikle JPEG’e kıyasla daha iyi kalitede fotoğraflar görüntülenebilecek. Üstelik, bu formatta dosya boyutu daha düşük.
– Gizlilik tarafında geliştirilmeler yapılacağı gibi, kullanıcı isterse “izlenmeme” seçeneğini de aktifleştirebilecek.
– Yakındaki cihazlarla Wi-Fi şifresi paylaşımı kolaylaşacak.
Öncelikle, üreticilerin genellikle güncel telefonları için güncelleme yayınlamaya özen gösterdiğini hatırlatalım. Yani eğer sizin telefonunuz 3-4 yıllık bir model ise, belki de bu güncellemeyi almayacaktır.
– Samsung Galaxy telefonlar için ekim ayında Android 12 beta’sı, aralık itibarıyla da stabil sürümün gelmesi bekleniyor.
– LG telefonlar için Ocak 2022 işaret ediliyor.
– OnePlus telefonlar için eylül ayında beta, ekim ayında da stabil sürüm bekleniyor.
– Motorola telefonlar için eylül ayında beta, Ocak 2022 itibarıyla da stabil sürüm bekleniyor.
– Nokia telefonlar için ekim ayında stabil sürüm bekleniyor.
– Oppo, vivo ve Realme telefonlar için 2021’in son çeyreğinde stabil sürüm bekleniyor.
– Sony telefonlar için aralık ayında stabil sürüm bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum