Android 12 ile gelen yeni özellikler neler?

– Katlanabilir ekranlı telefonlar ve akıllı televizyonlarda daha zengin düzenleme seçenekleri sunulacak.

– Oyunlarda ve uygulamalarda, isteğe göre ses ve özelleştirilebilir titreşim eşleştirmesi yapılabilecek.

– Bildirimlerde yeni düzenlemeler ve özelleştirmelerle birlikte daha yumuşak geçiş animasyonları olacak.

– Oyun esnası haricindeki her durumda, tam ekran modundayken tek kaydırma ile ana ekrana dönmek mümkün olacak.

– Ekran, iki uygulamayı aynı anda çalıştırır şekilde bölünmüşken, uygulamalar arasında video ve fotoğraf gibi içerikler kolaylıkla kopyalanabilecek.

Android 12, yeni gelen bilgilere göre 2 Eylül 2021 itibarıyla teknoloji severlerin beğenisine sunulacak. Android geliştiricileri için hazırlanan ön izleme sürümü ise, geçtiğimiz gün itibarıyla kullanıma sunulmuştu.

– HEVC video sıkıştırma teknolojisine destek vermeyen bir medya dosyası, Android 12 sayesinde otomatik olarak dönüştürülerek uyumlu hale getirilebilecek.

– Yeni AVIF görüntü sıkıştırma formatı sayesinde, özellikle JPEG’e kıyasla daha iyi kalitede fotoğraflar görüntülenebilecek. Üstelik, bu formatta dosya boyutu daha düşük.

– Gizlilik tarafında geliştirilmeler yapılacağı gibi, kullanıcı isterse “izlenmeme” seçeneğini de aktifleştirebilecek.

– Yakındaki cihazlarla Wi-Fi şifresi paylaşımı kolaylaşacak.

PEKİ BENİM TELEFONUMA ANROID 12 GÜNCELLMESİ NE ZAMAN GELİR?

Öncelikle, üreticilerin genellikle güncel telefonları için güncelleme yayınlamaya özen gösterdiğini hatırlatalım. Yani eğer sizin telefonunuz 3-4 yıllık bir model ise, belki de bu güncellemeyi almayacaktır.

– Samsung Galaxy telefonlar için ekim ayında Android 12 beta’sı, aralık itibarıyla da stabil sürümün gelmesi bekleniyor.

– LG telefonlar için Ocak 2022 işaret ediliyor.

– OnePlus telefonlar için eylül ayında beta, ekim ayında da stabil sürüm bekleniyor.

– Motorola telefonlar için eylül ayında beta, Ocak 2022 itibarıyla da stabil sürüm bekleniyor.