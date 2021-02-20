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Android 12 ile gelen yeni özellikler neler?

20.02.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Android 12 ile gelen yeni özellikler neler?

Android 12 için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Google’ın yeni mobil işletim sistem sürümü, beraberinde pek çok yenilikle geliyor.

Android 12, yeni gelen bilgilere göre 2 Eylül 2021 itibarıyla teknoloji severlerin beğenisine sunulacak. Android geliştiricileri için hazırlanan ön izleme sürümü ise, geçtiğimiz gün itibarıyla kullanıma sunulmuştu.

– Ekran, iki uygulamayı aynı anda çalıştırır şekilde bölünmüşken, uygulamalar arasında video ve fotoğraf gibi içerikler kolaylıkla kopyalanabilecek.

– Oyun esnası haricindeki her durumda, tam ekran modundayken tek kaydırma ile ana ekrana dönmek mümkün olacak.

– Bildirimlerde yeni düzenlemeler ve özelleştirmelerle birlikte daha yumuşak geçiş animasyonları olacak.

– Oyunlarda ve uygulamalarda, isteğe göre ses ve özelleştirilebilir titreşim eşleştirmesi yapılabilecek.

– Android 12’nin ana sistem elementleri, yükleme sürecinin daha hızlı olabilmesi amacıyla Play Store üzerinden yüklenecek.

– Katlanabilir ekranlı telefonlar ve akıllı televizyonlarda daha zengin düzenleme seçenekleri sunulacak.

– Tema desteği tarafında daha geniş seçenekler olacak.

– Uygulamalar hazırda bekletilebilecek, ekran görüntüleri kaydırılabilecek ve akıllı rotasyon kilidi olacak.

– HEVC video sıkıştırma teknolojisine destek vermeyen bir medya dosyası, Android 12 sayesinde otomatik olarak dönüştürülerek uyumlu hale getirilebilecek.

– Yeni AVIF görüntü sıkıştırma formatı sayesinde, özellikle JPEG’e kıyasla daha iyi kalitede fotoğraflar görüntülenebilecek. Üstelik, bu formatta dosya boyutu daha düşük.

– Gizlilik tarafında geliştirilmeler yapılacağı gibi, kullanıcı isterse “izlenmeme” seçeneğini de aktifleştirebilecek.

– Yakındaki cihazlarla Wi-Fi şifresi paylaşımı kolaylaşacak.

PEKİ BENİM TELEFONUMA ANROID 12 GÜNCELLMESİ NE ZAMAN GELİR?

Öncelikle, üreticilerin genellikle güncel telefonları için güncelleme yayınlamaya özen gösterdiğini hatırlatalım. Yani eğer sizin telefonunuz 3-4 yıllık bir model ise, belki de bu güncellemeyi almayacaktır.

– Samsung Galaxy telefonlar için ekim ayında Android 12 beta’sı, aralık itibarıyla da stabil sürümün gelmesi bekleniyor.

– LG telefonlar için Ocak 2022 işaret ediliyor.

– OnePlus telefonlar için eylül ayında beta, ekim ayında da stabil sürüm bekleniyor.

– Motorola telefonlar için eylül ayında beta, Ocak 2022 itibarıyla da stabil sürüm bekleniyor.

– Nokia telefonlar için ekim ayında stabil sürüm bekleniyor.

– Oppo, vivo ve Realme telefonlar için 2021’in son çeyreğinde stabil sürüm bekleniyor.

– Sony telefonlar için aralık ayında stabil sürüm bekleniyor.

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