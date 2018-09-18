Android 9.0 Pie ile telefonlara müdahale edildi!

Google, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni Android 9.0 Pie güncellemesi ile skandal bir hataya imza attı. Yayınlanan güncelleme ile bazı kullanıcılarının telefonlarının ayarlarının istemsizce değiştirildiği ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi son 1-2 yıldır düşük güç modu hemen hemen her platformda yer alıyor. Android 9.0 Pie ile gelişen bu düşük güç modu özelliği telefonun arkaplan hizmetlerine kısıtlama getiriyor ve şarjın daha fazla gitmesini sağlıyor. Hatta bazı durumlarda da CPU hızı bile düşürülebiliyor.

Reddit’teki şikayetlere göre; son Android güncellemesi ile telefonların düşük güç moduna alınmış. Telefonlarının güncelleme sonrası yavaşladığı düşünen kullanıcılar bu ayarın açık olduğunu fark etmiş. Pixel serisi etkileyen bu hatanın Beta testlerine katılan Essential Phone, OnePlus 6 ve Nokia modellerinde de yaşandığı söyleniyor.

Google’ın telefon ayarlarını uzaktan değiştirme gibi bir yetkisinin olması güvenlik tehdidi oluştuyor. Umarız Google bu tip bir hatanın önüne çok kısa sürede geçer ve kullanıcıların telefonlarına uzaktan müdahale etmekten vazgeçer.

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