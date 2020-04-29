Android görüşme kaydı için çok istek var

Bu özellik, özellikle iş dünyasında veya tıp camiası gibi hassas görüşmelerin yapıldığı alanlarda büyük talep görüyordu. Telefonda yapılan hassas mesleki görüşmelerin kaydedilmemesi halinde, kullanıcılar daha sora mağdur olabiliyor, görüşmedeki detayları ise ispat edemiyordu.

GÖRÜŞME KAYDI ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILACAK?

Google şimdi bu özelliğin devreye girdiğinde nasıl kullanılabileceğine dair bir yönerge yayınladı. Geliştiricilerin bu belgeler üzerinden kendini yeni güncellemeye hazırlaması mümkün olacak.

Google’ın açıklamasına göre bu özellik Android 9’dan itibaren kullanılabilecek. Ayrıca telefonda, “phone/telefon” uygulamasının son versiyonu bulunmak zorunda olacak.

Ancak, şimdilik Android görüşme kaydı özeliğini her ülkede kullanmak mümkün olmayabilir. Türkiye’nin de dahil olduğu çoğu ülkede, telefon görüşmelerini kaydetmeden önce karşı tarafa ses kaydı konusunda bilgi vermek gerekiyor. Ayrıca kaydedilen ses kayıtlarını güvenli şekilde saklamak da yine yasal bir sorumluluk.

Dolayısıyla Google’ın bu özelliği ilk aşamada sadece belli bölgeler için kullanıma açması bekleniyor. Google’ın planına göre, kullanıcının kayıt yapmaya başlaması halinde, görüşme yaptığı kişiye “sesiniz şu anda kaydediliyor,” uyarısının gitmesi de planlanıyor.