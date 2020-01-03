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  4. Android için WhatsApp'ın son sürümü çıktı

Android için WhatsApp'ın son sürümü çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, yeni özellikler ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Facebook veri skandalı olayından sonra gizlilik politikasında değişiklikler yapan WhatsApp, son sürümü ile gizliliği ön planda tutuyor.

Android için WhatsApp'ın son sürümü çıktı

WhatsApp’ın Android’de yer alan sürümünü Play Store>Uygulamalarım ve oyunlarım bölümünden güncelleyebilirsiniz. Ancak bazen bu güncellemeler Play Store’da görünmüyor veya geç görünebiliyor.

Biz de sizler için WhatsApp‘ın son sürüm APK. dosyasını paylaşıyoruz. APKMirror sitesinde yer alan ve hiç bir modifikasyon işlemi yapılmamış WhatsApp Messenger 2.19.360 sürümünü indirebilirsiniz.

İndirdiğiniz WhatsApp APK. dosyasını yüklerken sorun yaşarsanız; Ayarlar>Güvenlik>Bilinmeyen Kaynaklar bölümünden bilinmeyen kaynaklara izin vermeniz gerekiyor. Daha sonra indirdiğiniz dosyayı yükleyebilirsiniz.

Android’de güvenliğinizi sağlamak için WhatsApp Gold, WhatsApp+ ve WhatsApp profilime kim bakmış gibi uygulamaları yüklememenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca, APKMirror dışında sitelerde yer alan APK. dosyalarını yüklediğinizde, sisteminiz güvenlik zafiyetlerine çanak tutabilir.

Android’de APK. dosyalarını paketleyenler, bazen uygulamaların içerisine keylog veya kötücül yazılım gibi şeyler ekleyebiliyor.
WhatsApp’ın bir de Android platformunda test ettiği Beta sürümleri yer alıyor. Bu sürümde yeni özellikler bulunuyor. Ancak bu özellikleri kullanabilmek için karşı tarafında Beta sürümüne sahip olması gerekiyor.

Android için WhatsApp‘ın Beta sürümünde bazı sorunların olabileceğini belirtelim. iOS cephesinde ise Jailbreak olmadan iPA. uzantılı dosyalar yüklenemediği için, WhatsApp’ı App Store>Güncelleme bölümünden güncelleyebilirsiniz.

WhatsApp’ın son sürümleri eklendikçe haberimizi güncelleyeceğiz. Son sürüm WhatsApp kullanabilmek için bu haberi yer imlerinize ekleyebilir ve günlük olarak kontrol edebilirsiniz. Yeni sürümlerin indirme linkleri geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Son olarak WhatsApp’ın çok yakında Sticker adı verilen özelliği kullanıma sunacağını belirtelim. Line, Telegram, iMessage ve BiP gibi uygulamalarda görmeye alışkın olduğumuz bu Stickerlar sayesinde mesajlarınıza renk katabileceksiniz.

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