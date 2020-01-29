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Android karanlık tema WhatsApp’ta nasıl görünüyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

WhatsApp’ın uzun bir süredir karanlık tema üzerinde çalıştığını sizlere defalarca aktarmıştık. Bir türlü karanlık temayı tam olarak kullanıma sunamayan WhatsApp, bugün yeni Beta sürümü ile karşımıza çıktı. WhatsApp’ın 2.20.13 numaralı Beta sürümü ile artık karanlık tema resmen kullanıma sunuldu.

Android karanlık tema WhatsApp’ta nasıl görünüyor?

WhatsApp’ın karanlık temadan anlayışı maalesef ki renkleri koyulaştırmak olmuş. Yani AMOLED / OLED ekranlar için simsiyah bir tema seçeneği henüz sunulmuyor. Ancak bu komple siyah temanın yaz aylarına doğru kesin geleceğini söyleyebiliriz. WhatsApp’ın karanlık temasını Android’de kullanmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Android-için-WhatsApp

Android için WhatsApp’ı Google Play’den en son beta sürümüne güncelleyin veya APK’yı indirin.

WhatsApp> Ayarlar > Sohbetler > Tema > Temayı seç bölümünden karanlık temayı aktifleştirin.

Android 10 kullanıcıları için mevcut ‘Sistem varsayılanı’ seçeneği, Android sistemi tarafından kullanılan temayı tanımlıyor. Temayı buna göre açık veya koyu tema olarak değiştiriyor. Android Pie ve daha düşük sürümleri için “Pil Tasarrufu ile Ayarla” seçeneğ ise Pil Tasarrufu ayarlarına göre otomatik olarak açık veya koyu temaya geçiyor.

Şimdilik sadece Android’de kullanıma sunulan karanlık temanın önümüzdeki günlerde iOS platformuna da gelmesi bekleniyor.
Karanlık tema seçeneğinin beta aşamasından ise Şubat ayı içerisinde çıkmasını ve tüm kullanıcılara sunulacağını tahmin ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp android karanlık tema

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