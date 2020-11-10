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Android kullanıcıları dikkat! Yakında birçok siteyi açamayacaksınız

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2020 10:54 | Son Güncelleme

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar ve tabletler için kötü haber geldi. Let's Encrypt, IdenTrust'ın DST Root X3 kök sertifikasının 1 Eylül 2021 tarihi itibarıyla süresini dolduracağını açıkladı. Bu da 2016'dan bu yana güncellenmeyen akıllı cihazların internet sitelerinin birçoğuna erişememesi anlamına geliyor.

Android kullanıcıları dikkat! Yakında birçok siteyi açamayacaksınız

Android kullanıcısı iseniz, internette gezinmeye devam etmek için Android cihazınızın sürümünü yükseltmeniz gerekebilir. Zira yakında internet sitelerinin yaklaşık 3'te 1'ine giremeyebilirsiniz.

ANDROİD KULLANICILARI SİTELERE GİREMEYECEK

Sertifika yetkilisi Let's Encrypt, Android cihazlar için endişe verici bir açıklamada bulundu. Android Police'e göre Let's Encrypt, Android 7.1.1 Nougat'tan önceki Android sürümlerinde kullanılan SSL/TLS kök sertifikasının 2021 yılı ile birlikte rafa kaldırılacağını söyledi. Yani, 2016 yılından önce çıkan Android cihazlar, kök sertifikasında sıkıntı yaşayacağı için birçok internet sitesine giriş yapamayacak.

Android

Let's Encrypt, Android 7.1.1 Nougat ve öncesini çalıştıran Android kullanıcılarının internete girmesini sağlayan sertifikanın çapraz imzalamasını 11 Ocak 2021'de durduracak. 1 Eylül 2021'de ise söz konusu imzalama tamamen kaldırılacak ve Android cihazlar güvenli internet sitelerine yaklaşık 3'te 1'ine erişim sağlayamayacak.

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ANDROİD SERTİFİKA SORUNU NASIL AŞILIR?

Android sertifika sorununu, habere göre Mozilla Firefox tarayıcısı ile geçici olarak çözmek mümkün. Zira Mozilla Firefox, kendi sertifika deposunu kullanmaya izin veriyor. Fakat bu noktada da bir sorun var; Tarayıcı üzerinden sitelere erişim sağlansa bile tarayıcı dışındaki uygulamaların ve diğer web işlevlerinin bozulması söz konusu olabilir.

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