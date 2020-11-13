Android ve iOS için güvenlik açıkları herkesi korkuttu!

Android ve iOS güvenlik açıkları, kullanıcıların tamamında kritik problemlere neden oldu. Chrome, Android, Windows ve iOS gibi platformlarda; aslında hiç tahmin edilemeyecek kadar çok fazla güvenlik açığı varmış. Eğer bunun en kötüsü olduğunu düşünüyorsanız sıkı durun.

Google Project Zero beyaz şapkalı hacker grubu tarafından yapılan incelemelerde, bu açıklardan aslında çok fazla kişinin yararlandığı ortaya çıktı. Yani kötü niyetli hackerlar bu açıkları kullanarak işlem yapmış olabilir.

HACKER'LAR iOS'E DE ERİŞTİLER

Android her ne kadar güvenli görülse bile açık kaynaklı bir yazılım. Bu nedenle akıllı telefonlarda Android kullanımı, güvenlik açıklarına neden olabiliyor. iOS ise kapalı bir yazılıma sahip olduğu için ulaşılamaz görülüyor. Ancak gelen son veriler bunun hiç de öyle olmadığını ortaya koyuyor.

Bu hacker grubu tarafından yapılan denemelerle birlikte, iOS platformuna giriş sağlandı. Bu sayede kullanıcıların çok değerli bilgileri çalınabiliyor veya bir şekilde zarar verilebiliyor. Bu açıklar hızlı bir şekilde Google şirketine bildirildi. Tüm bu hatalar ortaya çıktıktan sonra, iPhone 6 ve iPhone 5S için güncelleme geldi.

Hackerlar aynı zamanda Chrome ve Windows platformlarına da erişti. Bu durum oralarda da çok ani güvenlik güncellemelerine neden oldu.

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