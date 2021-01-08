Andropoz nedir ve neden olur? Andropoz belirtileri menopozla aynı mı?

Kısaca testosteron azalmasına bağlı şikayetlerin hepsi olarak tanımlanan andropozun belirtileri de dikkat çekicidir. Yalnızca cinsel isteksizlikle ilgili olmayan bu süreçte kişi kendine özgüvenini yitirebilir, içine kapanabilir, eskisi kadar enerjik hissetmeyebilir, kan sayımlarında düşme ve yüz renginde solma görülebilir. Yüz çizgilerinin belirginleştiği andropoz belirtileri arasında yüz adelelerinde gevşeme ve sarkma da gözlenir. İşte tüm detaylarıyla andropoz hakkında bilmeniz gerekenler...
Erkeklerde yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan andropoz, kan düzeyindeki testosteron hormonunda azalma yaşanmasıyla ortaya çıkar. Cinsel fonksiyonlardaki azalma ile kendini belli eden andropoz döneminde kişinin ruh hali de etkilenir. Kadınlarda da erkeklerde de bulunan testosteron hormonu yalnızca cinsel istek konusunda bedeni etkilemez, kişinin ruh hâlinin dengelenmesini de sağlar. Depresif ruh hâli, uyku bozuklukları, cildin hızla kırışması ve göbek çevresinde yağlanma gibi pek çok probleme yol açan andropoz, kadınlardaki menopoz dönemine benzer belirtilere yol açar. Andropozun menopozdan farkı ise her erkekte görülmemesidir.
Halsizliğin yanı sıra terleme, bulunduğu ortamın sıcak gelmesi, yorgunluk, kas kültesinde azalma, depresyon ve hırçın davranışlara neden olan andropoz dönemi çoğunlukla 50 yaşından sonra ortaya çıkar. Testosteron replasmanı ile kontrol altına alınabilir.
Erkeklerde testisler tarafından salgılanan ve sperm üretiminde oldukça büyük bir rolü bulunan testosteron, büyüme döneminde kas ve kemik gelişimini de etkiler. İlerleyen yaşlarda ise kas gücü ve kütlesinin korunması, kemik yoğunluğunun dengelenmesi ve saç sağlığının korunmasını sağlar. Erkeklerde cinsel isteğin uyanması ve cinsel fonksiyonların yerine getirilmesi görevini de üstlenen testosteron hormonunun azalması erkek vücudunda pek çok değişime yol açar. Testosteron hormon seviyesinin azalmasıyla ortaya çıkan şikayetlerin oluşturduğu durum, andropoz olarak tanımlanır. 40 yaşından 50 yaşına kadar kan düzeyinde bulunan testosteron hormonunun yaklaşık %10'unu kaybeden erkekler, 50 yaşından sonra her 10 yılda bir yaklaşık %25'ini kaybederek yaş almaya devam eder. Ancak bu durum kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle andropoz döneminin kesin bir başlangıç yaşı bulunmaz.
Andropoz, testosteron hormonundaki düşüşe bağlı olarak yaşanır. Testosteron üretimi ise her erkekte farklılık gösterdiğinden belirtiler de kişiden kişiye değişebilir. Bu durumdan ötürü kadınlarda görülen menopoz döneminden farklıdır. Ayrıca erkeklerde seks hormonunu etkileyen globülin (SHBG), testosteronu da etkiler. Yaş ilerledikçe artan SHBG, testosteron seviyesinin azalmasına neden olur. Bu da doku ve organların ihtiyacı olan testosteron hormonunu yeterince alamamasına ve andropoz sürecinin yaşanmasına neden olur.
Andropoz kadınlarda görülen menopozdan farklılık gösterse de belirtileri açısından benzer semptomlara neden olabilmektedir. Andropoz belirtileri menopozda olduğu gibi kişiyi hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan etkileyebilir. İşte andropoz belirtilerinden bazıları:
Okuyucu Yorumları 0 yorum