HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Andropoz nedir ve neden olur? Andropoz belirtileri menopozla aynı mı?

Andropoz nedir ve neden olur? Andropoz belirtileri menopozla aynı mı?

08.01.2021 12:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Andropoz, erkeklik hormonu olarak da bilinen testosteron seviyesinin azalmasıyla ortaya çıkar. Büyüme hormonu, 32 yaşından sonra her 10 yılda 1 yüzde 14 miktarında azalmaya başlar. Ancak buna rağmen artmaya devam eden insülin, kortizol, estron hormonları, erkeklerde testosteron hormonunun azalmasını tetikler. Genç yaşlarda da karşılaşılabilen bu durum genellikle 60 yaş ve üzerinde ortaya çıkar. Testosteron azalmasıyla birlikte ortaya çıkan şikayetlere de andropoz adı verilir.

Kısaca testosteron azalmasına bağlı şikayetlerin hepsi olarak tanımlanan andropozun belirtileri de dikkat çekicidir. Yalnızca cinsel isteksizlikle ilgili olmayan bu süreçte kişi kendine özgüvenini yitirebilir, içine kapanabilir, eskisi kadar enerjik hissetmeyebilir, kan sayımlarında düşme ve yüz renginde solma görülebilir. Yüz çizgilerinin belirginleştiği andropoz belirtileri arasında yüz adelelerinde gevşeme ve sarkma da gözlenir. İşte tüm detaylarıyla andropoz hakkında bilmeniz gerekenler...

Erkeklerde yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan andropoz, kan düzeyindeki testosteron hormonunda azalma yaşanmasıyla ortaya çıkar. Cinsel fonksiyonlardaki azalma ile kendini belli eden andropoz döneminde kişinin ruh hali de etkilenir. Kadınlarda da erkeklerde de bulunan testosteron hormonu yalnızca cinsel istek konusunda bedeni etkilemez, kişinin ruh hâlinin dengelenmesini de sağlar. Depresif ruh hâli, uyku bozuklukları, cildin hızla kırışması ve göbek çevresinde yağlanma gibi pek çok probleme yol açan andropoz, kadınlardaki menopoz dönemine benzer belirtilere yol açar. Andropozun menopozdan farkı ise her erkekte görülmemesidir.

Halsizliğin yanı sıra terleme, bulunduğu ortamın sıcak gelmesi, yorgunluk, kas kültesinde azalma, depresyon ve hırçın davranışlara neden olan andropoz dönemi çoğunlukla 50 yaşından sonra ortaya çıkar. Testosteron replasmanı ile kontrol altına alınabilir.

ANDROPOZ NEDİR?

Erkeklerde testisler tarafından salgılanan ve sperm üretiminde oldukça büyük bir rolü bulunan testosteron, büyüme döneminde kas ve kemik gelişimini de etkiler. İlerleyen yaşlarda ise kas gücü ve kütlesinin korunması, kemik yoğunluğunun dengelenmesi ve saç sağlığının korunmasını sağlar. Erkeklerde cinsel isteğin uyanması ve cinsel fonksiyonların yerine getirilmesi görevini de üstlenen testosteron hormonunun azalması erkek vücudunda pek çok değişime yol açar. Testosteron hormon seviyesinin azalmasıyla ortaya çıkan şikayetlerin oluşturduğu durum, andropoz olarak tanımlanır. 40 yaşından 50 yaşına kadar kan düzeyinde bulunan testosteron hormonunun yaklaşık %10'unu kaybeden erkekler, 50 yaşından sonra her 10 yılda bir yaklaşık %25'ini kaybederek yaş almaya devam eder. Ancak bu durum kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle andropoz döneminin kesin bir başlangıç yaşı bulunmaz.

ANDROPOZ NEDEN OLUR?

Andropoz, testosteron hormonundaki düşüşe bağlı olarak yaşanır. Testosteron üretimi ise her erkekte farklılık gösterdiğinden belirtiler de kişiden kişiye değişebilir. Bu durumdan ötürü kadınlarda görülen menopoz döneminden farklıdır. Ayrıca erkeklerde seks hormonunu etkileyen globülin (SHBG), testosteronu da etkiler. Yaş ilerledikçe artan SHBG, testosteron seviyesinin azalmasına neden olur. Bu da doku ve organların ihtiyacı olan testosteron hormonunu yeterince alamamasına ve andropoz sürecinin yaşanmasına neden olur.

ANDROPOZ BELİRTİLERİ

Andropoz kadınlarda görülen menopozdan farklılık gösterse de belirtileri açısından benzer semptomlara neden olabilmektedir. Andropoz belirtileri menopozda olduğu gibi kişiyi hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan etkileyebilir. İşte andropoz belirtilerinden bazıları:

  • Kişinin kendine ait olan özgüvenin kaybolması,
  • İçine kapanması,
  • Eskisi kadar enerjik olmaması,
  • Kan sayımlarının düşmesi,
  • Yüz renginin daha soluk olması,
  • Yüz çizgilerinin daha belirginleşmesi,
  • Yüz adelelerinde gevşeme ve sarkma,
  • Cinsel isteksizlik ve sosyalleşmede azalma
  • Aniden gelen ateş basma hissi,
  • Aşırı terleme,
  • Ciltte kuruluk hissi,
  • Vücut tüylerinde azalma,
  • Yağ kitlesinde artış, (memelerde büyüme, göbek bölgesinde hızlı yağlanma)
  • Kas ve eklem ağrıları,
  • Kemik erimesi,
  • Anemi problemleri,
  • Konsantrasyon bozuklukları,
  • Zihinsel faaliyetlerin zayıflaması,
  • Entelektüel seviyede gerileme,
  • Yorgunluk ve hâlsizlik hissi,
  • Ani duygu durum değişimleri,
  • Depresyon,
  • Hayattan keyif alamama,
  • Alınganlığın artması,
  • Sinirli ve hırçın hissetme,
  • Uyku problemleri,
  • Cinsel isteksizlik,
  • Ereksiyon problemleri,
  • Erken boşalma,
  • Testis disfonksiyonu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?
Hareketli ortodontik tedavi nedir?Hareketli ortodontik tedavi nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Bu belirtiler varsa dikkat! 'Mide kanseri' olabilirsiniz

Bu belirtiler varsa dikkat! 'Mide kanseri' olabilirsiniz

Bu üçlünün çözmediği sorun yok! Çok eski zamanlardan beri şifa oluyor

Bu üçlünün çözmediği sorun yok!

Hareketli ortodontik tedavi nedir?

Hareketli ortodontik tedavi nedir?

SMA ilaçları neden pahalı? SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı tedavi edilebilir mi?

SMA hastalığı nedir? Tedavisi neden pahalı?

Kovid-19'a saç biti ilacı umudu

Kovid-19'a saç biti ilacı umudu

Pandemi döneminde ruh sağlığı için bu uyarılara dikkat

Pandemi döneminde ruh sağlığı için bu uyarılara dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.