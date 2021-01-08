Andropoz nedir ve neden olur? Andropoz belirtileri menopozla aynı mı?

Kısaca testosteron azalmasına bağlı şikayetlerin hepsi olarak tanımlanan andropozun belirtileri de dikkat çekicidir. Yalnızca cinsel isteksizlikle ilgili olmayan bu süreçte kişi kendine özgüvenini yitirebilir, içine kapanabilir, eskisi kadar enerjik hissetmeyebilir, kan sayımlarında düşme ve yüz renginde solma görülebilir. Yüz çizgilerinin belirginleştiği andropoz belirtileri arasında yüz adelelerinde gevşeme ve sarkma da gözlenir. İşte tüm detaylarıyla andropoz hakkında bilmeniz gerekenler...

Erkeklerde yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan andropoz, kan düzeyindeki testosteron hormonunda azalma yaşanmasıyla ortaya çıkar. Cinsel fonksiyonlardaki azalma ile kendini belli eden andropoz döneminde kişinin ruh hali de etkilenir. Kadınlarda da erkeklerde de bulunan testosteron hormonu yalnızca cinsel istek konusunda bedeni etkilemez, kişinin ruh hâlinin dengelenmesini de sağlar. Depresif ruh hâli, uyku bozuklukları, cildin hızla kırışması ve göbek çevresinde yağlanma gibi pek çok probleme yol açan andropoz, kadınlardaki menopoz dönemine benzer belirtilere yol açar. Andropozun menopozdan farkı ise her erkekte görülmemesidir.