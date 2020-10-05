Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini talep etti.