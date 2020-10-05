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  4. Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini talep etti.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini talep etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 12:00 | Son Güncelleme

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman Dr.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini talep etti.

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