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Angola'da büyücü olmadıklarını ispat etmek için bitkisel sıvı içen 50 kişi öldü!

15.03.2024 00:22
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Angola'da daha önce yaşanmamış bir olay yaşandı. Büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat aylarında bitkisel bir sıvı içen 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Angola'da büyücü olmadıklarını ispat etmek için bitkisel sıvı içen 50 kişi öldü!

Yerel basındaki habere göre, bölge yetkililerinden Luzia Filemone, Angola'nın orta bölgesindeki Camacupa'da 50 kişinin zehirlenerek öldüğünü açıkladı. Filemone, söz konusu 50 kişinin, büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat aylarında bitkisel bir sıvı içerek hayatlarını kaybettiğini belirtti.

"BU GİZEMLİ SIVIYI İÇMEYE ZORLANDI"

Ölümlerle ilgili geleneksel şifacıları suçlayan Filemone, "50'den fazla kurban, geleneksel şifacılara göre kişinin büyücülük yapıp yapmadığını kanıtlayan bu gizemli sıvıyı içmeye zorlandı." dedi.

Nüfusunun çoğunluğu Katolik Hristiyanlardan oluşan ve eski Portekiz sömürgesi Angola'da büyücülük günümüzde de yaygın.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Angola büyücü
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