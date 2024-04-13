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    4. Ani öfke patlamalarına dikkat! Gizli şekere yakalandığınızı nasıl anlarsınız?

    Ani öfke patlamalarına dikkat! Gizli şekere yakalandığınızı nasıl anlarsınız?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.04.2024 16:04
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    Gizli şeker hastalığı, bazen belirtileri fark edilmeden ilerleyebilen bir durumdur ve tanısı konulması zaman alabilir. Gizli şeker hastalığının belirtilerini ve bu belirtileri nasıl tanıyabileceğinizi ele alacağız. Kan şekerinin kontrol altına alınmaması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, bu belirtileri fark etmek ve erken müdahale etmek önemlidir.

    Gizli şeker hastalığı, bazen belirtileri hafif veya fark edilemez olabilir, bu yüzden tanısı konulması zor olabilir. Kan şekerinin düzensizliği, vücutta bir dizi belirtiye neden olabilir ve bu belirtileri fark etmek, erken tanı ve tedavi için önemlidir. İşte ani öfke patlamaları, yemekten sonra gelen uyku hali ve sürekli tatlı krizine girmek başta olmak üzere gizli şekerin belirtileri...

    insülin şeker ölçme

    BU BELİRTİLER VARSA GİZLİ ŞEKERE DİKKAT!

    Gizli şekeri olan kişiler halsizlik, tükenmişlik, açlık-susuzluk hissinin artması, ağız kuruluğu, gün içinde sık idrara çıkma, el-ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, vücuttaki yaraların geç iyileşmesi ve görüş açısında bulanıklık gibi belirtiler yaşarlar.

    insülin şeker diyabet

    Gizli şeker tedavisinde dikkat etmeniz gereken bazı maddeler yer almaktadır. Özellikle işlenmiş gıdaların yoğun tüketildiği ve basit karbonhidratlar dediğimiz şeker ve beyaz undan zengin besinlerin tercih edildiği sağlıksız beslenme alışkanlıklarına son verilmelidir.

    şeker ölçmek

    Sağlıklı beslenme düzenine geçilmelidir. Akdeniz tipi beslenme, en fazla tercih edilen beslenme şeklidir.

    Vitrin


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